力行國小赴日小學交流課程　躍上NHK等國際媒體

▲北市力行國小赴日，與當地小學進行跨校交流。（圖／力行國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

疫情解封，台北市力行國小規劃為期5天的「走讀寰宇」國際教育課程，由30多名中高年級學生組隊，日前造訪日本九州大分縣佐伯市直川小學，一起上課、活動、共進營養午餐，晚上投宿當地接待家庭，享受道地的日本生活。兩校交流活動也吸引日本NHK、TBS、BS等媒體報導。

力行國小校長黃國庭表示，為拓展學生國際視野，特別規劃此次國際教育課程，課程規劃以學生學習為核心，讓學生體驗日本自然與人文風情，增進學生溝通表達、問題解決、人際關係等能力，達成深入且完整的體驗式國際教育學習。這也是疫後，日本大分縣首度有國際學校交流活動，吸引當地NHK、TBS、BS等電視台採訪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃國庭指出，此次安排與直川小學進行校際交流活動，校長淵野恭子親自接待，兩校學生互唱校歌，並相互介紹兩校不同的特色與差異，直川小學是40人的小型學校、力行國小是1000人以上的中大型學校，兩校學生一起吃營養午餐、一起打掃走廊、禮堂、廁所及自然教室，一起上課，一起玩日本傳統遊戲，如竹蜻蜓、劍玉、翻花繩、丟沙包、轉陀螺等，還打了一場躲避球友誼賽。





▲北市力行國小赴日小學進行跨校交流，吸引當地媒體採訪。（圖／力行國小提供）

黃國庭說，為了讓學生感受道地的日本生活，佐伯市特別安排9戶在地接待家庭，讓小朋友們體驗真實的日本家庭生活，有的住在超過140年的日式建築裡、有的跟著接待家庭漫步海岸星空、有的跟著接待家庭一起去拜訪螢火蟲，每個孩子都有深刻又不同的體驗。

力行國小五年級學生葉品樂說，此行印象最深的是參加直川小學同學的紅白大對抗遊戲，因為這是台灣運動會沒有的項目，遊戲簡單又好玩；還有幫忙打掃圖書室也超有趣，他們的圖書室很小卻精緻，入口處有洗手檯，隨時都可以把圖書室保持得很乾淨。