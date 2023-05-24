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日正妹擁「超強口技」！靠舌頭舔辨別字　網笑：沒用的超能力

▲▼正妹秀口技，靠舌頭辨認麻將上的字。（圖／翻攝自抖音／日里麻美*）

▲正妹秀口技，靠舌頭辨認麻將上的字。（圖／翻攝自抖音／日里麻美*）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本一名女子擁有超強「口技」，即使雙眼被蒙住，也能靠舌頭舔辨別物品，近日她上節目時用舌頭舔麻將，就準確說出上面的字，就連筆畫複雜的姓名印章也難不倒她，讓不少人驚呼不可思議，但也有人笑稱這項特殊才能是「沒用的超能力」。

日本綜藝節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）採訪了日里麻美，並要求現場展示她的「口技」，只見她戴上眼罩，伸出舌頭舔了舔麻將，很快就說出上面的字；接著節目組又提高難度，從日本10大姓氏印章中，挑選筆畫複雜的「渡邊」和「佐藤」，麻美都還是全部答對。

麻美表示，自己舔東西時，會先從側面的範圍和形狀來判斷，再去感覺上面的凹凸程度。麻美表示，疫情期間因為太無聊，她心血來潮就嘗試用舌頭舔猜出物品，沒想到一次就猜中，之後又試了3、4次逐漸抓到訣竅，她也經常在抖音展現自己的才能。

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@asami.hisato 日里麻美の特技「ベロ盲牌」#日里麻美の特技　#ロ盲牌　#雀#盲牌　#ロ技　#め技 ♬ オリジナル楽曲 - 日里麻美*
@kuronekokun7770 舐め終わりましたww #月曜から夜ふかし #神に与えられた才能 #日里麻美 #麻雀牌#ねづっち #fyp ♬ オリジナル楽曲 - ꒰ঌ - ???? テ レ サ ス キ ー ????

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關鍵字：

日里麻美舌頭麻將口技

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