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開業39年！全台首家手搖飲「台中雙江茶行」傳歇業　老客人曝秘辛

▲▼全台首家手搖飲泡茶紅茶雙江茶行，營業39年按下暫停鍵，搬到新址。（圖／雙江茶行臉書提供，下同）

▲▼全台首家手搖飲泡茶紅茶雙江茶行，營業39年按下暫停鍵，將遷往新址。（圖／雙江茶行提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣第一家手搖飲泡沫紅茶店雙江茶行39年前在台中市開張，店家至今仍堅持不用機器，無奈不敵房租漲價，店家毅然決然在5月27日暫停歇業，搬到新址，結果驚人決定甚至文史工作者主動幫忙製作紀念明信片。而老客人戴先生更透露，當初之所以會有泡沫紅茶，全是因為大人帶著小孩來喝茶，小孩喝不慣熱茶，店家只好研發出泡沫紅茶給小孩喝，沒想到竟意外暴紅，轟動全台。

▲▼全台首家手搖飲泡茶紅茶雙江茶行，營業39年按下暫停鍵，搬到新址。（圖／雙江茶行臉書提供，下同）

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雙江茶行老闆娘王梅玉哽咽的述說39年來的回憶，1984年在學士路開店時，非常冷清，很難想像當初晚上8點以後，街道都是暗的，除了雙江是亮的，直到中國醫學大學設立，才慢慢繁榮起來，最興盛的時期，一排12間的房子，就有7間泡沫紅茶店，一路走來真的是一言難盡。

▲▼全台首家手搖飲泡茶紅茶雙江茶行，營業39年按下暫停鍵，搬到新址。（圖／雙江茶行臉書提供，下同）

老闆娘說，身處第一代泡沫紅茶的業者，雖然見證整個泡沫紅茶的興盛，目前當然還不到衰退，但她非常高興能佔有小小一席之地，而且39年從沒有換地方，她很感恩一路陪伴過來的客人，有的客人已經是第四代了。

▲▼全台首家手搖飲泡茶紅茶雙江茶行，營業39年按下暫停鍵，搬到新址。（圖／雙江茶行臉書提供，下同）

「台中文史復興組合」得知後，認為雙江茶行在台灣冷飲界及文化界的重要地位，主動幫雙江設計手繪明信片作為紀念，還有一顆很有存在感的紀念印章，提供給來喝茶的朋友們留存收藏。

▲▼高中畢業前和同學相約喝茶慶祝，一晃眼就是39年。（圖／戴先生提供，下同）

▲▼高中畢業前和同學相約喝茶慶祝，一晃眼就是39年。（圖／戴先生提供，下同）

戴先生說，雙江開幕沒幾天，他和同學在高中畢業前幾天也來喝茶，當時對於店家對於茶葉的專一、餐點的用心，以及整家店給人的文人雅士的氛圍，讓他一來再來，幸運的在這裡認識妻子，結婚生子，也常帶小孩一起來喝，有如回到老家的感覺。

▲▼高中畢業前和同學相約喝茶慶祝，一晃眼就是39年。（圖／戴先生提供，下同）

他說，雙江仍堅持選用台灣高山茶，不用越南茶，不但是台中人滿滿的成長記憶， 也是當時黨外人士暢談國事的聚會點。

▲▼高中畢業前和同學相約喝茶慶祝，一晃眼就是39年。（圖／戴先生提供，下同）

他還透露一段故事，雙江茶行原本是給大人們品茗聊天、聊書畫的地方，有時大人帶小孩一起來，茶是熱的，小孩不願喝，也就坐不住，店家於是研發出專給小孩喝的茶飲，紅茶加上冰塊，在雪克杯上下搖晃後，杯面出現泡沫，頓時吸引小孩目光，再加上甜份，小孩子全都乖乖的坐在椅子上開心喝著。

慣於喝熱茶的大人們對於這冷飲抱持好奇，嘗試之後意外發現，冷飲也能將茶香鎖住，於是開啟了手搖飲的輝煌時代。

雙江要搬遷的消息傳出後，不少民眾都留言感到不捨，「感謝雙江的陪伴、深刻體會風雨故人來的道理」，「人情味是雙江的獨特味道」，「謝謝雙江伴我成長、滿滿回憶好捨不得」。

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