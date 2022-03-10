前議員常中天現身賭場：小賠　「一元堂俱樂部」藏身泡沫紅茶館

▲檢警查獲前北市議員常中天參與德州撲克賭博。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

警檢去年接獲線報，台北市東區知名泡沫紅茶館暗藏賭博，警方前往查獲黃姓場主在內21名賭博嫌犯，扣得陶瓷籌碼、賭資9萬多元，賭客中還赫見曾任體育主播的前新黨台北市議員常中天，常表示因為好玩看到群組通知就去玩，結果小賠一點，檢察官調查後認為21人都自白犯罪，犯後態度良好，10日依職權處分全部不起訴。

據了解，這個不定期賭場在LINE上成立「一元堂俱樂部」，每個人都可以當場主，上群組吆喝一聲就能成局，2021年12月15日，黃姓男子揪人到忠孝東路明曜百貨後面的紅茶店樓上開局，賭德州撲克，入場費1000元換籌碼，小盲10元、大盲20元。

警方獲報前往察看，賭場可直接從紅茶店後方樓梯進入，當場查獲聚賭的21人，絕大部分是20多歲年輕小夥子，只有1名女性，50多歲的常中天特別醒目，常表示自己換了6000元的籌碼，結果小賠，不過辦案人員點算他的資金和籌碼超過7000元，應該是小贏。

除了常之外，包括黃姓場主都坦承在場賭博，黃還懇求檢警能歸還昂貴的陶瓷治籌碼，檢察官考量他們全部承認犯行，態度良好，雖觸犯賭博罪，仍依職權處分不起訴。