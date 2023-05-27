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大陸 大陸焦點 特派現場

中特使與俄外長談俄烏衝突　俄堅持「政治解決」加強與陸溝通協調

▲▼ 中國政府歐亞事務特別代表李輝會見俄羅斯外長 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 中國政府歐亞事務特別代表李輝會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中國政府歐亞事務特別代表李輝15日起赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和比利時訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通，昨日會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。雙方舉行會談成果？大陸外交部今（27）日官網指出，中方秉持客觀公正立場「勸和」，俄方將繼續堅持政治解決方向，並與中方繼續加強溝通協調。

中國外交部網站所訊息指出，中國政府歐亞事務特別代表李輝當地時間26日訪問俄羅斯，其間與俄外長拉夫羅夫、副外長魯登科、加盧津分別會見會談。雙方就中俄關係和政治解決烏克蘭危機等交換意見。中方積極勸和促談；俄方表示，將繼續堅持政治解決方向，並與中方繼續加強溝通協調。

雙方一致認為，不久前習近平主席對俄羅斯的成功訪問進一步加深了雙方政治互信，夯實了兩國人民世代友好的政治基礎和民意基礎，為中俄全方位務實合作注入新的強勁動力。雙方將全面落實習近平主席和普京總統的重要共識，進一步加強雙多邊戰略協作和各領域交流合作，不斷豐富新時代中俄關係內涵。

▲▼ 中國政府歐亞事務特別代表李輝會見俄羅斯外長 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 中外交部指出：俄方將繼續堅持政治解決方向，並與中方繼續加強溝通協調。（圖／翻攝 中國外交部官網）

李輝表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。

李輝指出，中方將在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，同包括俄羅斯在內的各方加強交流對話，為政治解決烏克蘭危機作出實實在在的努力。

俄方讚賞中國推動和平解決烏克蘭危機的真誠願望和切實努力，高度評價習近平主席提出的「四個應該」「四個共同」和「三點思考」，認為中方有關原則立場有助於和平解決危機。俄方將繼續堅持政治解決方向，並與中方繼續加強溝通協調。

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