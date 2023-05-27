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中特使訪俄烏、歐4國後預防最壞打算？　學者：準備各方必須坐下來談

▲▼基輔市長拉倒了「俄烏友誼紀念銅像」。（圖／路透）

▲基輔市長已拉倒「俄烏友誼紀念銅像」，仇恨加深，中國居中斡旋調停難度極高。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國政府歐亞事務特別代表李輝昨26日抵達莫斯科，與俄外長及副外長舉行會談，討論解決俄烏衝突的方案。根據俄媒《消息報》（Novye Izvestia ）指出，李輝在俄外交部逗留了一個半小時，但並未發表任何評論。學者分析，目前沒有任何具體消息，北京也不指望實現外交突破，而是為了準備一個不可避免的未來情景，各方必須坐下來談談。

陸官媒《環球時報》引述俄媒多方報導稱，中國政府歐亞事務特別代表李輝與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談，就烏克蘭危機問題進行磋商。「俄媒稱，李輝在俄外交部逗留了一個半小時，但並未發表任何評論離開俄外交部大樓。」

俄外交部表示，「拉夫羅夫和李輝在會談中討論瞭解決烏克蘭衝突的前景。」拉夫羅夫在會見時感謝中國在烏克蘭危機問題上採取的平衡立場，高度評價中國願意在解決烏克蘭衝突中發揮積極作用。俄方願進一步加強俄中外交政策合作，並重申了俄對政治外交解決烏克蘭衝突的承諾。

▲▼ 中國政府歐亞事務特別代表，赴俄烏等五國訪問的「特使」李輝， 。（圖／翻攝 網易）

▲中國政府歐亞事務特別代表，近期赴俄烏等五國訪問「特使」李輝 。（圖／翻攝 網易）

報導綜合俄媒《獨立報》、《消息報》指出，抵達俄羅斯前，李輝5月15日起赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和比利時訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。不過這次，普丁不會接見中國特使，但李輝依然在俄羅斯備受禮遇，之前擔任中駐俄大使期間，普丁親自授予「友誼勳章」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫透露，「或許俄羅斯正等待先從歐洲那裡得到對中國和平倡議的積極迴應。」

報導引述，李輝在歐洲10天的訪問，主要積累各方信任，也曾表示解決俄烏衝突沒有靈丹妙藥，敦促各方為和平談判創造條件。不過，這次和平之行的都是閉門會談，內容對外公佈的資訊較少，大多數調解工作在幕後進行，對外使用極其精簡的語句。

俄媒普遍分析，「莫斯科是李輝的最後一站，談話的基調和後續可能發表的宣告會『適度積極』。」大多數專家認為，俄烏目前沒有妥協的餘地，預計在當前階段不會有任何外交突破。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學學者陳澄表示，「這不代表中國和平潛在調停者態度不認真，也不意味著李輝去烏克蘭、俄羅斯和歐洲其他國家的行程會白費。他的訪問不是為了實現立即的外交突破，而是為了準備一個不可避免的未來情景，即各方都必須坐下來談談。」

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