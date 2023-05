趁新冠加強鎖國！路透爆北韓邊境牆已數百公里　專家：3群體最慘

▲北韓趁著疫情期間在邊境建造邊境牆。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

對資訊封閉的北韓人而言,北韓與鄰國接壤的邊境一直是他們獲取外來消息與貿易機會的最佳渠道,也是有意脫北人群試圖逃離北韓的唯一選擇。然而,北韓政權在新冠疫情爆發後,加大了對中國和俄羅斯邊境的封鎖力度,也切斷了走私和叛逃者的往來路線。

路透社26日對比北韓邊境2019年至2023年的衛星圖像後,根據脫北者的描述報導,平壤在疫情期間沿著邊境建造了一堵綿延數百公里的邊界牆,這些鐵絲圍欄、混凝土牆、雙層圍欄和警衛哨所遍布各個邊境城市,反映當局正試圖以此阻止外部資訊和貨物流入北韓。

平壤當局與北韓官媒至今對政府在邊境的建設隻字不提,僅表示政府正在加強國家安全,同時防止新冠病毒與外來事物入侵,不過美國研究員西爾伯斯坦(Benjamin Silberstein)認為,北韓鎖國將導致民眾對外貿易的機會減少,並為某些城鎮和商人造成長久影響。

