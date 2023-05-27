家暴女友遭警約談！　韓男「獲釋1小時後」卻亂刀砍死她

▲男子因家暴遭警方約談，怎知獲釋1小時後就將被害人殺害。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓一名33歲男子因為涉嫌對女友施暴而遭警方約談，不過由於程度較輕微因此無法聲請保護令，怎知該名男子獲得釋放後，竟在1個小時後持刀將女友砍死。他隨後載著女友屍體開著租來的車沿路逃亡，直到8小時後才在一處深山被警方逮捕。

根據《韓聯社》報導，33歲的嫌犯金某26日因為涉嫌對同居1年的47歲女友施暴，因此被警方要求到案說明。他當天凌晨5時37分進入警局，於6時11分被釋放，然而他離開警局後，疑似不滿女友報警，因此在兩人同居的住家附近不斷閒晃，等待女友結束與警方的諮詢。

待女方上午7時10分從警局出來後，他便將人堵到首爾的一處地下停車場，並持刀砍殺女友，導致對方死亡。隨後他將女友拖進租來的車的後座，並開著車沿路逃亡，一直到當天下午3時25分才在一處深山的空地被發現。警方同時在汽車後座發現被害人的遺體，因此依殺人嫌疑將他緊急逮捕。

根據調查，事發當時曾有2名居民看到金某將被害人拖上車，但是並沒有報警。直到26日上午10時41分左右，附近商家在停車場看到血跡才報警。警方調閱附近監視器畫面後，正式鎖定金某，並展開追捕行動。

金某在接受警方約談並釋放後僅僅1小時就對被害人行兇，也讓外界懷疑警察是否有疏失且未盡到保護責任。不過對此警方則表示，經過雙方約談後，警方曾主動詢問被害人是否願意完成危險性測量表，並配戴由政府提供的有定位功能的智慧型手錶，不過遭被害人拒絕。且因被害人與嫌犯同居，警方也曾詢問是否需要提供臨時住處，但死者也表示不需要。

警方指出，被害人最一開始通報的約會暴力行為是手臂被嫌犯拉扯，但是由於暴力程度較輕微，因此無法聲請保護令，並非警方不願提供被害人協助。