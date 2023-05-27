手機掉到水裡！印度官員竟下令「抽乾水庫」　 排掉數百萬公升水

▲印度32歲官員為了找回掉進水庫裡的手機，下令把水抽掉。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

手機遺失該怎麼辦？一名印度官員先前在一處水壩自拍時手機不慎掉落，他為了尋回手機竟然下令抽乾水庫，花了3天時間用幫浦抽出數百萬公升的水，甚至承認經官員許可後，將水直接排入運河，還說「這實際上將使農民受益，因為有更多的水可用」。然而，手機最終被撈上來時已經故障，無法正常運行。

綜合英媒BBC與《今日印度》報導，印度32歲食品檢查官維什瓦斯（Rajesh Vishwas）21日休假時，與友人們前往中部恰蒂斯加爾邦的克爾卡塔水壩（Kherkatta Dam），怎料，自拍到一半他的手機不慎掉入水庫裡，他隨後聯繫了相關部門，要求尋回這部價值1200美元（約新台幣3.6萬元）的三星Galaxy S23 Ultra手機。

▲遺失手機的官員拍攝澄清影片，否認濫權。

由於當地潛水人員沒能找到手機，維什瓦斯花費了約8000印度盧比（約新台幣3000元）調來一台30馬力的柴油幫浦，抽水作業持續3天後，已將210萬公升水排出水庫。BBC報導稱，這些水足以灌溉6平方公里（600公頃）的農田。恰蒂斯加爾邦前首席部長欣格（Raman Singh）批評，當炎夏的極端高溫中，人民依賴水車取得水資源時，這官員卻抽掉了這麼多水。

《今日印度》提到，原先水庫水位約有15英尺（約4.57公尺）深，經抽水後水位下降約10多英尺（逾3公尺），儘管維什瓦斯宣稱自己只抽出大約3英尺（約0.9公尺）深的水。直到民眾發現水位下降後向水資源部門投訴，抽水作業才被阻止。維什瓦斯最後雖設法找回了遺失物，但手機在深水裡泡了3天後，已經故障無法使用。

▲對於水庫最終被抽出了多少水仍有爭議，但民眾上傳的影片中確實可見水管等抽水設備。

維什瓦斯透過影片聲明，他抽水前曾獲得一名水資源部門官員的口頭許可，被允許將「一些水排入附近一條運河」，並補充「這實際上將使農民受益，因為他們將有更多的水可用」。爭議越演越烈，維什瓦斯現已遭到停職，並與那名允許他抽水的官員同時接受調查。

維什瓦斯不僅否認濫用職權，還提出了各種解釋，因此被其他政治人物認為是在卸責。維什瓦斯說，有水資源部門的高級官員告訴他，抽掉的水都是大壩溢流出的「廢水」，平時還有村民會在這裡洗澡，並非用於灌溉或任何其他用途。他還表示，水庫淤泥導致村民潛入水中也找不到手機，是村民們建議他把水放掉，他相信如此一來就有99%的機會找回手機。