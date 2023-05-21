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MAXWEL馬索沃路跑趣鳴槍　黃偉哲邀跑者參賽兼賞烏山頭水庫風光

▲MAXWEL馬索沃路跑趣-台南站」移師烏山頭水庫，全台3000多名跑友齊聚，台南市長黃偉哲也受邀出席為活動鳴槍起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲MAXWEL馬索沃路跑趣-台南站」移師烏山頭水庫，全台3000多名跑友齊聚，台南市長黃偉哲也受邀出席為活動鳴槍起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「MAXWEL馬索沃路跑趣-台南站」21日移師有「珊瑚潭」美譽的烏山頭水庫，全台3000多名跑友齊聚，台南市長黃偉哲也受邀出席為活動鳴槍起跑，還準備了文具和糖果送給現場的小小跑者們，展現超強親和力。

主辦單位表示，初夏的烏山頭有許多景點值得探訪，例如園區內橫跨彩虹彼端的跨虹吊橋、清涼好玩又刺激的親水公園，不論烤肉露營、漫步水庫園區或搭乘太陽能觀光遊艇遊湖，都能飽覽水庫景色。

▲MAXWEL馬索沃路跑趣-台南站」移師烏山頭水庫，全台3000多名跑友齊聚，台南市長黃偉哲也受邀出席為活動鳴槍起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主辦單位指出，今天的路跑活動分為4公里健康組及14公里路跑組，專業跑者可以選擇14公里路跑組與各方高手一決高下，或挑戰自我紀錄；4公里健康組，則適合和親朋好友一起休閒完賽，透過運動體驗路跑的樂趣。

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▲MAXWEL馬索沃路跑趣-台南站」移師烏山頭水庫，全台3000多名跑友齊聚，台南市長黃偉哲也受邀出席為活動鳴槍起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主辦單位說，完賽的午後，不妨從天壇公園、跨虹吊橋等景點飽覽景點風光，再到八田與一紀念園區的日式木造建築群喝杯咖啡，其中的八田技師紀念館提供專人解說繪本故事，跑友們可以帶著小朋友聽著老師生動的描述，更進一步了解烏山頭水庫歷史。

▲MAXWEL馬索沃路跑趣-台南站」移師烏山頭水庫，全台3000多名跑友齊聚，台南市長黃偉哲也受邀出席為活動鳴槍起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬索沃台南站成績揭曉，14公里男子組冠軍，由「台南大迫杰」林秋杰以51分20秒的佳績奪得榜首，第二名及第三名是張峻誠與洪品傑；女子組的后座由百傑選手楊喬筑以1小時01分30秒的成績贏得，亞軍與季軍分別是Angel與陳旻宣。

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