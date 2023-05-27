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台塑企業暨王詹樣公益信託藝文下鄉　兒童劇團嘉義太保演出

▲▼ 台塑企業暨王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團公演活動 。（圖／台塑企業提供）

▲▼ 台塑企業暨王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團公演活動 。（圖／台塑企業提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台塑企業暨王詹樣公益信託(創辦人：王永在)長期關心臺灣表演藝術文化的傳承與發揚，自2011年起推動「臺灣特色文化發展計畫」，陸續贊助歌仔戲、兒童劇團、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體至全台各地演出，獲得熱烈的迴響與肯定，截至2019年已演出362場，累計逾36萬觀賞人次。

▲▼ 台塑企業暨王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團公演活動 。（圖／台塑企業提供）

2022年因新冠肺炎疫情影響，為避免人潮群聚而暫停辦理演出，今年疫情已逐漸趨緩，所以恢復推動「公益入鄉-藝文紮根」演出，為劇團及偏鄉搭建演出舞台，發揚傳統藝術文化，也有助於劇團永續經營與發展，達到文化傳承的目的，同時也讓各地鄉親就近在社區中觀賞高品質的表演，提升地方文化氣息，擴大孩子們的藝術視野，可以說是一舉數得，多方受益。

▲▼ 台塑企業暨王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團公演活動 。（圖／台塑企業提供）

今年再次邀請知名演藝人員趙自強先生所創立之「如果兒童劇團」來嘉義縣太保市演出，5月26日(星期五)晚間7時於南新國小操場熱鬧開演，這已經是台塑企業暨王詹樣公益信託第三次贊助劇團在太保市演出，每次都獲得極大迴響，深受鄉親和小朋友喜愛。

▲▼ 台塑企業暨王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團公演活動 。（圖／台塑企業提供）

「王詹樣公益信託」是台塑企業　創辦人王永在先生為紀念及追思母親，延續母親回饋社會美德，於2006年以個人名義捐助成立，長期致力於多項慈善事業，總裁　王文淵先生接任主任委員後，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會，除推動「臺灣特色文化發展計畫」外，另設置「兒少機構獎助學金(鼓勵學生提升學業成績與持續升學)」、「受暴家庭經濟協助(提供教育及生活補助)」及「罕見疾病病友全方位照護計畫」、「體育贊助計畫(補助年輕有潛力選手出國參賽及到國外參加訓練營費用)」等公益項目，希望幫助社會上需要幫助的人，同時也希望能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

台塑企業已於太保市設廠44年，創造在地就業機會，同時也長期回饋地方，尤其921地震及莫拉克風災後，在嘉義縣興建6所學校老舊教室，經費約億元，其中太保市就有興建安東、南新、新埤、太保等國小，以及太保國中、永慶高中計6所學校，提供學子一個安全舒適的學習空間，且為支持嘉義縣政府「食安永在」的施政願景，台塑企業捐資3億元興建「永在食安大樓」，並於2018年10月17日舉辦落成捐交典禮，初期由中央食藥署進駐運作，2020年1月回歸嘉義縣政府經管營運，並由衛生局統籌管理，共同守護民眾食的安全。

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