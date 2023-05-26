瑪娃風速破紀錄！5月最強颱增胖「巨浪先襲台」　雨炸3地時間出爐

▲衛星雲圖顯示瑪娃颱風26日位置。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今年地表最強的瑪娃颱風風速創下史上5月颱風王紀錄，根據氣象局最新預報，瑪娃颱風目前七級風暴風半徑達300公里，未來2天不排除還有增強和增大趨勢。中央氣象局提醒，27日開始基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海將陸續有長浪出現，28日浪高將增高到3到5公尺，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島也將轉為局部短暫陣雨。

根據氣象局資訊，今年第2號強烈颱風瑪娃，下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1950公里的海面上，以西北西方向前進，目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響，預估周六、周日穩定地以西北西方向前進，下周一開始速度將逐漸放慢且有北轉的趨勢，不過北轉的時間點及北轉程度仍有很大的不確定性，對於台灣下周天氣的影響程度也有變數存在。

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▲瑪娃颱風5/26晚間8時最新路徑。

氣象局指出，26日開始基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海將陸續有長浪出現，周日則擴大到馬祖、澎湖、南部沿海，且東台灣沿海浪高將增高到3到5米，浪高還會持續增大，提醒民眾非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻也請特別留意。

氣象局預估，周日隨著颱風接近，大環境逐漸轉為東北風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

到了下周一至下周四（29日至6月1日）颱風外圍環流影響，大台北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；這段期間可能有颱風外環流沉降影響，新竹以南地區有局部高溫發生的機率。

瑪娃颱風創下史上5月最強颱風紀錄，氣象局預報員徐仲毅表示，自1995年之後，2011年桑達颱風每秒55公尺為過往5月颱最大風速紀錄保持，瑪娃颱風近中心每秒58公尺，且未來仍有增強機會。