搖娃娃機偷千元商品...被求償2萬2　失主竟連出庭交通費也要討

▲娃娃機台示意圖，非當事案件。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名紀姓男子去年7月間到一家娃娃機店，利用搖晃機台的方式，偷走價值1000餘元的戰鬥陀螺和檯燈，潘姓店主調閱監視器畫面，報警抓了紀男，紀男也被依竊盜罪嫌移送，判處拘役10天。潘姓店主認為自己報案花了交通費和店譽受損，另提告求償2萬2000元，但法官認為紀男的偷竊和店譽受損沒有關係，判紀免賠。

判決指出，紀姓男子在去年7月6日下午5時許，到潘男經營的娃娃機店，用力搖晃機台後，偷走1個戰鬥陀螺（價值580元）和1台桌上型檯燈（價值580元），後來潘男報警抓了紀男，依竊盜罪移送，一審法院判處紀男拘役10天，得易科罰金。

不過，潘姓店主認為，他為了處理相關刑事案件駕車往返，花了2000元的交通費，而娃娃機店也因竊盜案，暫時停止營業，因此提告求償求償2萬2000元。

法院審理時，紀男辯稱，他已經刑事遭判刑，也與潘男和解賠償1000元，不應該再被求償，法官也認為，潘男的交通成本是自己決定參與、進行偵審程序所應負擔的司法成本，與紀男的竊盜行為沒有因果關係，也不會讓娃娃機店或店主的社會評價受到減損，因此駁回請求，判紀男免賠，全案可上訴。