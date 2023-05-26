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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭影射與im.B主嫌餐敘　黃國昌怒駁：公開道歉否則提告

▲▼ 前立委黃國昌到宜蘭地院旁聽林姿妙案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲前立委黃國昌。（圖／記者黃彥傑攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對雙清文教基金會代表人洪三雄、陳玲玉夫婦25日發布聲明指出，曾經出現在基金會餐敘者，包括陳菊、蘇嘉全、陳家欽、黃國昌、馬英九、柯文哲等人，政論節目《94要客訴》主持人王時齊昨日開嗆「黃國昌與曾國緯出席同一場餐敘太離譜了，出來講！氣死我了」。對此，黃國昌26日怒駁，「從來沒有過的事竟可以惡意指鹿為馬」，要求於今天午夜12點以前更正並公開道歉，否則將於下週一正式提告。

「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙風暴越演越烈，國民黨台北市議員徐巧芯指控，詐騙主嫌曾國緯過去曾多次參加「雙清文教基金會」餐敘，還有多位綠營政要同行。雙清文教基金會代表人洪三雄、陳玲玉夫婦25日則發出三點聲明指出，曾經出現在基金會餐敘者，包括陳菊、蘇嘉全、陳家欽、黃國昌、馬英九、柯文哲等人，皆是受他們夫婦邀約而來的賓客，他們都與曾國緯素昧平生。

對此，王定宇在臉書上影射黃國昌曾與雙清文教基金會一起吃飯，要求其出面說明。而政論節目《94要客訴》主持人王時齊昨日也在節目中要求「黃國昌、馬英九、柯文哲」出面說明，開轟「黃國昌與曾國緯出席同一場餐敘太離譜了，出來講！氣死我了！」

黃國昌26日則反擊，昨天王定宇潑完糞就跑之後，緊接著便是側翼接棒跟上，甚至還有政論節目扭曲事實，「說我有跟詐團曾國緯餐敘，要我出來講，我看完下巴差點沒掉下來！從來沒有過的事，也可以惡意指鹿為馬？還要我出來講？請問我要出來講什麼？」

黃國昌質疑，「什麼時候媒體已經墮落到這種程度？是國文理解能力有問題？還是為了替黨效忠？連最基本的事實都能罔顧？」他開嗆，如此讓台灣民主法治繼續沈淪的惡行令人無法容忍，要求今日午夜12點前更正並公開道歉，否則將於下週一正式提告。

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