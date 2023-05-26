女消防員被偷看...他質疑不鎖門是引誘　議員黃浴沂：不可能道歉

記者游芳男／宜蘭報導

有關宜蘭女消防隊員受到性騷擾，宜蘭綠營議員昨（25）日在縣議會聯席審查會中聲援，但國民黨籍議員黃浴沂嗆「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」引發熱議。黃浴沂26日仍拒絕道歉，並強調在聯席審查會進行質詢很不適當，且綠營議員一直在傷口灑鹽、消費被害者，對被害者「沒有一點實質的正面幫助」。

▲國民黨宜蘭縣議員黃浴沂。（圖／擷取自宜蘭縣議會直播）

宜蘭縣消防局南方澳分隊彭姓隊員去年12月在分隊受到性騷擾，經醫師診斷為急性創傷壓力反應，應休養2個月，被害人申請公傷假被駁回，期間遭到主管言語羞辱、最後被迫離職，民進黨宜蘭縣議員林詩穎、林佩螢昨（25）日在縣議會放上桌卡聲援，引起國民黨議員黃浴沂勃然大怒，他痛批，被偷看的不一定是對的，更質疑女性消防員為什麼不鎖門，「是不是要引誘人去看？」此一言論引發譁然。

黃浴沂26日上午強調：「我就事論事，不可能道歉。」理由是，民進黨宜縣議員一直在消費被害女消防員，一直在傷口灑鹽，對被害者沒有一點實質的正面幫助作為，之前在縣議會這次的工作單位報告、縣施政總質詢議程中，民進黨也一直在消費被害者，而且昨天的議程是聯席審查，民進黨議員故技重施，還在桌上插卡聲援質詢，有傷議會尊嚴，在議程與時機上進行質詢，是很不適當。

他強調，自己當場就建議由大會來裁決處理，而此案早已進入司法程序，民進黨議員怎能再消費被害者。