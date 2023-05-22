瘋狂小鴨拒檢狂飆片！慘遭警車撞噴翻覆　車上掉出大咖通緝犯

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉東山路二段、大安路口昨（21）日下午2時許，1輛黑色「小鴨」Yaris見到前方有警察，突然違規闖紅燈往左迴轉，員警見狀立刻駕車緊跟，結果不慎撞上黑車導致翻覆，車上2人輕傷。原來24歲陳姓駕駛為詐欺、洗錢防制法的通緝犯，全案後續移送地檢署偵辦。

▲宜蘭縣冬山鄉東山路二段、大安路口發生警民追逐，黑車遭撞翻覆。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



羅東分局說明，員警於21日下午2時許執行巡邏勤務時，見路口有輛轎車違規闖紅燈迴轉，立即開啟警鳴器、警示燈示意停車，該車卻加速逃逸，恣意闖紅燈、任意變換車道，員警緊跟在後。

追了幾個路口，員警行經冬山路一段755號前，不慎與該車發生擦撞，導致對方車輛翻覆，不僅車頭全爛、車門變形，右前車身的烤漆也刮花，陳姓駕駛、詹姓乘客的手雙腳多處擦挫傷、胸悶，意識清楚無生命危險，而陳男原來是身揹2條罪名的通緝犯，擔心遭到查緝而拒檢。

▲陳姓男子（左）因詐欺、洗錢遭通緝中。



本案有關駕駛陳嫌依詐欺、洗錢防制法通緝及公共危險罪，依法告發並移送宜蘭地檢偵辦。交通事故肇責部分尚待警方釐清，另執勤同仁執法過程，未保持一定速度、距離跟車，致生事故部分，分局會再做相關勤務檢討及加強教育。

羅東分局呼籲接受警方攔查時，應遵從警方指示受檢，勿有規避情事，以保障自身及各用路人之安全。