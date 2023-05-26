陳歐珀捲im.B只被警吿？　郭正亮舉獵雷艦弊案喊：不是玩真的

▲陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委陳歐珀遭爆料使用「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙集團旗下房產、車輛，民進黨廉政會24日予以警告處分，並對是否涉入吸金詐騙案立案調查。前立委郭正亮25日表示，先前獵雷艦弊案經過行政調查就可以處分了，但「陳歐珀這事廉政會報怎麼可以不做行政調查？只談一談就給警告？」他認為，應該在廉政會報或中評會成立調查小組，在一個禮拜之內給個結果，這樣才是玩真的。

郭正亮25日在《國民大會》節目中表示，如宜蘭縣長林姿妙、立委蘇治芬也被人家指控，但他們是參選到底證明清白，而且兩人都當選，用選票證明選民不認同，可陳歐珀怎麼自己退選了？退選還不退黨，一定是裡面有地方議員跟他說，「你不用選了，我們不會支持你，這樣下去把我們都害慘了。」

郭正亮說，那些地方議員直接跟陳歐珀說，「我們不會挺你，我看你怎麼選？」所以陳顯然是被迫退選，不是自己要退選，因為他如果認為自己清白，應該要參選到底，不只不退黨還要參選到底，廉政委員會要調查也都接受應訊，就堅持清白，沒有理由要被黨處分，司法進行也沒關係。

郭正亮也強調，廉政會是被迫調查做個樣子的，上次獵雷艦弊案，就有人說送監察院、送檢調，可是當時國防部就說做行政調查，金管會也對銀行的貸款過程先做行政調查，行政調查完就可以處分了。

郭正亮質疑，「陳歐珀這事廉政會報怎麼可以不做行政調查？只談一談就給警告？下次不可以，沒人這樣，這樣就不是玩真的，應該在廉政會報或中評會成立調查小組，在一個禮拜之內給個結果，這樣才是玩真的！」