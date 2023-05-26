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蘋果新專利！　用1技術找到「附近遺落的Apple Pencil」

▲▼iPad Pro 2018 & Apple Pencil 2開箱心得。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple Pencil可能將搭載尋找功能。（圖／ETtoday資料圖）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果一項新專利申請昨（25）日曝光，內容指出未來可能會推出「尋找我的Apple Pencil」功能，特別的是，並不是用超寬頻晶片來定位，而是透過「聲波信號」。

目前蘋果用戶可以透過「尋找（Find My）」功能來追蹤大多數設備的位置，但Apple Pencil不被涵蓋在內。

根據《IT之家》報導，美國專利與商標局昨日公布一項來自蘋果的申請，內容涉及將Apple Pencil或其他周邊輸入設備添加到「尋找」功能列表。

▲▼iPad Pro 2018 & Apple Pencil 2開箱心得。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple Pencil可能將搭載尋找功能。（圖／ETtoday資料圖）

專利顯示，定位丟失的Apple Pencil或周邊輸入設備可以透過集成在筆殼結構內的聲學共振器來實現，共振器可以放在筆尖的另一端，並成為外殼的一部分，這些部分被減薄到具有特定共振行為或頻率的工程厚度。

蘋果給出的一些例子中，電子設備可以向筆發送位置請求，並讓筆透過聲學共振器為指定的目標探測器生成聲波信號。

專利中描述，用戶的iPhone會產生與Apple Pencil端蓋的共振頻率相匹配的聲波信號，使其震動，雖然這是一種相對粗糙的定位方法，但好處是便宜又不占空間，不過因為聲波範圍限制，如果Apple Pencil遺忘或掉落在遠處，就無法用這種方式尋找。

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