Toyz生死拳賽開賣10天！他一查驚「只有1區完售」　3致命原因曝光

▲前世界冠軍Toyz與香港電競教父鍾培生的生死拳戰，將於7月登上小巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

Toyz與香港電競教父鍾培生恩怨纏數年，從戰隊時期結下的樑子直至今日都尚未解開，最終確定將於7月5日登上小巨蛋進行拳賽。不過，有網友發現，拳賽15日開賣後，票房似乎表現不佳，幾乎全部票種都還有空位，只有1區完售，發文分析3點主要原因。貼文一出，引發熱議。

一名網友在PTT以「TOYZ拳賽的票好像賣得很爛」為題發文表示，他24日到售票網查詢，發現Toyz與香港電競教父鍾培生世紀生死拳賽《2023 The Cage 拳上終於之戰》幾乎全部票種都有空位，只有身心障礙票（非輪椅席）的紫2A區、紅2E區的票是完售，讓他不禁直言「這樣是不是算賣很爛啊？」

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為此，原PO分析出3點可能原因，第一「鐘培生在台灣根本沒知名度」、第二「會看Toyz的基本都是鍵盤宅男，不會錢看拳賽」、第三「知道他們之間的恩怨的人很少」，他也好奇詢問，聽說鐘培生跟Toyz的出場費都不少，「主辦單位會不會賠錢？有沒有Toyz拳賽賣不好的八卦？」

▲《2023 The Cage 拳上終於之戰》目前僅有身心障礙票（非輪椅席）已售完。（圖／翻攝自KKTIX官網）

貼文曝光後，馬上吸引不少鄉民討論，紛紛表示「平日又辦小巨蛋，又不宣傳不知道在幹啥」、「台灣拳擊又沒市場，場地開太大穩虧」、「兩個菜雞打，我看就王八拳互毆吧，會好看嗎？」、「你說一個賣票的，所有活動有誰都沒公布，是要怎麼讓人想要購買，而且也沒在行銷」、「一堆免費仔看YT，你怎麼覺得會花錢去看這個，況且其他場次選手也沒看到」。

另外，也有網友指出，「Toyz自己開完記者會晚上直播就在噴主辦了，太多東西沒講，只公開一組，當然難賣，反正主辦賠錢Toyz也沒差，領出場費就夠了」、「覺得有票房太差直接取消的可能，真不懂技擊弄這種噱頭賽幹嘛」、「出場費入口袋就好啦，他哪有差」、「幾千萬到手，幾個人來他沒差」、「看他嘴人可以，拳擊沒興趣」。

Toyz、鍾培生愛恨糾葛一次看