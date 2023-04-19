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屏東141億房地未辦繼承！4／1起公告3個月　逾15年就公開標售

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣112年度逾期未辦繼承登記之土地及建物，已於4月1開始公告至6月30日止，共3個月。經統計被繼承人計有944人，土地1877筆、建物79棟，土地總面積約98公頃，依112年公告現值計算，未辦繼承登記之土地總價值逾11億元。

屏東縣政府地政處說明，依土地法第73條及第73條之1規定，土地及建物自繼承開始之日起，6個月內應辦理繼承登記，聲請逾期者，還需繳納罰鍰；倘逾公告期間仍未聲請登記者，將由縣府予以列冊管理15年，逾15年仍未聲請繼承登記者，將移請財政部國有財產署公開標售。

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112年度逾期未辦繼承不動產，公告資料已揭示於屏東縣各地政事務所、土地所在地、被繼承人原戶籍所在地之公所及村里辦公處之公布欄，民眾亦可在屏東縣各地政事務所網站之公告專區或公告訊息查閱。經統計截至112年3月底，屏東縣歷年逾期未辦繼承登記已列冊管理之土地累計有2萬8,864筆、建物1,058筆，公告現值合計逾141億元。

地政處說，「兒子女兒都是寶，男女繼承一樣好」，男女均有繼承權。為保障自身權益，請繼承者們儘速洽土地所轄各地政事務所辦理繼承登記，如全體繼承人會同申請有困難者，建議可由1人向地政事務所申請登記為公同共有登記，避免不動產被列冊管理或衍生罰鍰情事。

有疑問可洽詢屏東縣政府地政處(08-7320415分機5222)及所轄各地政事務所(屏東地政事務所：08-7325253、里港地政事務所：08-7752007、潮州地政事務所：08-7895238、東港地政事務所：08-8331400、枋寮地政事務所：08-8788168、恆春地政事務所：08-8894247)。

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