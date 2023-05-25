解決大溪塞車噩夢　市議員李柏坊提「解方」

▲解決大溪塞車噩夢，市議員李柏坊提出「解方」。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為解決大溪塞車噩夢，市議員李柏坊25日於桃園市議會市政總質詢提出「解方」；除了景點接駁車勢在必行之外，也籲請於大漢溪沿岸，闢建龍潭、大溪至台65線快速道路之堤防道路。交通局表示，將設法擴建橋頭停車場並與月眉停車場將遊客接駁到大溪老街。

李柏坊總質詢時，放上斗大「大溪塞車噩夢，誰能解決」海報，凸顯大溪塞車問題之嚴重性，他表示，每逢假日，大溪武嶺橋只能看到大排長龍的車陣，這是大溪人的痛，他連問3次「到底怎麼辦！」，他一直在思考如何解決塞車問題，但是到目前為止，他也找不到答案。

李柏坊說，新北市九份條件、狀況與大溪一致，但是九份卻沒有大溪塞車噩夢，主要關鍵就是透過完全的接駁，他認為可以作為解決塞車問題的借鏡，大溪平日的停車空間，已經被大溪人占滿，假日時，幾乎沒有多餘停車空間，提供外來遊客停放，他認為，以接駁方式解決大溪塞車，已是勢在必行。

李柏坊提到，過去大溪曾經試辦循環接駁公車，但是當時環境及條件與目前完全不同，沒有木藝生態博物館，也沒有大漢溪整建，因此，接駁要真正的落實，一定要告訴全國的遊客，大溪已經沒有多餘的停車空間，請將愛車停放在指定的停車場，再搭乘接駁車到老街。

交通局長張新福答詢表示，過去辦理接駁公車循環路線，單純就是為了大溪老街行人徒步區，但是現在時空變了，人車越來越多，原來計畫在埔頂地區設置公車轉運站，但因土地問題，可能會拖到1、2年以後，短期方案，是擴建大溪橋頭停車場，增加停車位，再與月眉停車場一起把遊客接駁到老街。由於桃客大溪站駕駛員不足，無多餘人力投標，希望在今年暑假前，尋求其他遊覽車或公車客運業者，加入接駁計畫。

觀旅局長周柏吟也指出，明年觀旅局將編列有關特色風景區接駁預算，會與交通局合作，尋求更多的車源，由橋頭及月眉停車場作為接駁之用。李柏坊說，透過接駁轉運方式，解決大溪交通塞車問題，希望短期?能看到立竿見影的效果，讓市民有感，同時提議，長期計畫則是闢建龍潭、大溪到新北市台65線快速道路的大漢溪堤防道路疏解車流。