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大陸 大陸焦點 特派現場

「戀踩癖」噁男僱女生餵貓　脫光「偽裝墊腳袋」騙人踩他爽到露餡

記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都一名女子最近接了一份兼職餵貓的工作，但當她進入男僱主家中時，竟發現地上一個大塑膠袋內疑似裝了一個活人。警方到場之後，將塑膠袋打開，才發現裡面就是男僱主，因為有「戀踩癖」，故意將飼料放在高處，想藉女子墊腳拿飼料的機會被踩。

根據《四川觀察》報導，女子表示，她上網接了一份兼職餵貓的工作，一開始以為僱主是女生，但接了電話以後才知道是男生，對方故意把貓飼料放在很高的櫃子裡，並在櫃子下方放了一個裝有東西的大塑膠袋。

▼僱主找人來餵貓，但其實是想被踩。（圖／翻攝四川觀察）

▲▼「戀踩癖」怪男僱女生餵貓　「脫光躲麻袋」騙人踩他得逞了！。（圖／翻攝四川觀察）

女子提到，僱主就是想要讓她踩著塑膠袋上去拿飼料，但她一踩上去就感覺軟軟的，然後是滑的，馬上就感覺到裡面有人，「旁邊還有一件脫下來的褲子，我猜他應該是裸體躺進去的。」

女子把經歷發到網路上後，有另一名女子聯繫了她，表示自己也遇到了同一個僱主，並提供了同行朋友拍攝的影片。

從影片中可以看見，女子進門以後，先是跟貓咪玩了一下，接著就準備拿高處的飼料，但一碰到地上的塑膠袋，就感覺不太對勁了，「感覺有人在喘氣、有呼吸、很重的呼吸聲。」從影片中也能明顯發現，地上的塑膠袋內出現了明顯的起伏。

▼僱主故意將貓砂、飼料放在很高的地方，騙人踩踏躲在袋子裡面的自己。（圖／翻攝四川觀察）

▲▼「戀踩癖」怪男僱女生餵貓　「脫光躲麻袋」騙人踩他得逞了！。（圖／翻攝四川觀察）

隨後，女子與同行的朋友嚇得奪門而出，並報了警。警方到場後打開了塑膠袋，裡面是一名180多公分的男子，身材壯碩，還有肌肉。

之後，還有女子公布了她收到的訊息，該名男子表示，「其實我有一個小愛好，全是一種心理疾病吧，就是喜歡被女生踩，但又沒法實現，所以只好用這樣的方法，其實前一次餵貓，我都在麻袋裡面躺著，被你踩著，我不想騙您了，我真的很喜歡被踩，可不可以您再來就假裝不知道，繼續踩在我身上啊，求求您了，我可以多給您一點錢，對您也沒損失。」

▼塑膠袋被發現有動靜。（圖／翻攝四川觀察）

▲▼「戀踩癖」怪男僱女生餵貓　「脫光躲麻袋」騙人踩他得逞了！。（圖／翻攝四川觀察）

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