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李明璇曝「消失5天」現況勸戴好口罩　網刷一排不捨愛心

▲▼國民黨發言人李明璇。（圖／李明璇提供）

▲國民黨發言人李明璇。（圖／李明璇提供）

 記者江采蓁／綜合報導

有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇25日在臉書分享自己消失五天後的近況，原來是因為一家三口確診發燒多日，她也敘述親身經歷大嘆，政府現在才意識到疫情升溫，剛公告「5月31日起，4場所要戴口罩」，她完全無法理解為什麼還要等一週，拜託大家從現在開始，只要在公共場合就戴口罩。網友也對她「痛苦確診日記」感到不捨，紛紛留言「加油、早日康復」。

李明璇表示，自己連續高燒3天，到了現在才有體力，能上來跟大家報告近況，她也提到此刻已經度過最難受的時期，所以請大家放心，也謝謝所有私訊關心她的朋友。

李明璇分享自己的確診日記，提到上周六早上開始發燒且不斷升溫，整個人處在神智恍惚的狀態，非常痛苦，雖當下快篩沒有篩出陽性，但因為家裡有幼兒，所以她當下也立即隔離；結果隔天晚上就聽到女兒在門外大哭叫媽媽的聲音，原來女兒也發燒了，一驗就是兩條線，他們趕緊到高醫掛急診，當下才驗出她也確診。

李明璇不捨說道，接下來連續兩晚，她完全沒有睡，一直用各種方式幫女兒降溫，全天定時監測體溫，「看孩子高燒，比自己燒還要痛苦，非常折磨人」；而到了第三天，她的先生也確診，一家三口無一倖免，她也提到自己的症狀，她和先生都失去嗅覺，她的味覺也產生變化，還有喉嚨劇痛如刀割，別說吃飯，她連口水都不願意吞。她坦言，其實他們都沒有心思擔心自己，唯一擔心的就是女兒，所幸女兒最早康復，為此她真的深深感謝上帝。

李明璇表示，當政府開始放寬防疫政策後，尤其「開放脫口罩」，她就知道染疫會是遲早必須付出的代價，只是不曉得來得這麼快。她也提到，去過藥局、急診、中西醫診所，她遇到的醫師和藥師，都在罵政府一直都在亂來，從來沒有想認真保護人民、都用意識形態凌駕專業，這些民怨聲音，大概政府假裝聽不見。

李明璇直言，據她所知，不是每個人都能安穩地走過病程，現在醫院裡有不少正在與病毒辛苦抗戰的病人，所以她希望大家一定要重視戴口罩，因為很多小孩與長輩是沒有能力與病毒共存的；她的醫師也說，光是診所一天就看了60多名確診患者，推算台灣一天至少有10萬人確診。

李明璇不禁批評，然而政府現在才意識到疫情升溫，剛公告「5/31起，4場所要戴口罩」，她完全無法理解為什麼還要等一週？「我拜託大家，麻煩請從現在開始，只要在公共場合就戴口罩！」，此文一出，大批網友紛紛按下不捨的加油愛心符號，並留下鼓勵「加油，早日康復！」

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