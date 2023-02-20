妻子是里長...桃園男拖欠15萬稅金罰鍰　執行署一招搞定

▲桃園分署執行人員即將入內張貼封條。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區57歲的梁姓男子，自106年開始，其名下之房屋及2部車輛，陸續積欠房屋稅、使用牌照稅及汽車燃料使用費，累計約尚有新15萬元的款項未繳清，法務部行政執行署桃園分署，日前至梁男之房屋現場欲張貼封條之際，梁男見狀，立刻請妻子匯款，一次繳清。

桃園分署20日表示，梁男名下有1棟房屋及2部車輛，自106年起至111年間，積欠房屋稅、牌照稅等均未繳納，另梁男亦有欠繳交通違規罰鍰、汽車燃料使用費及健保費等，累計迄今尚有約15萬元未清償。桃園分署先執行梁男的存款，惟並無所獲，110年1月桃園分署請地政機關將梁男名下房屋辦理查封登記，梁男始委託妻子至桃園分署現場辦理分期繳納，並請求暫緩執行不動產。

惟梁男僅繳納2次就中斷未繳，桃園分署執行人員遂於本月16日赴梁男名下位於觀音區之房屋現場執行，執行人員進入屋內，告知梁男本日將進行不動產張貼封條之程序後，梁男立即以電話聯繫妻子(梁妻為當地的里長)，其妻於電話中向執行人員表示立刻就去郵局匯款繳清，請求暫勿張貼封條，果然在30分鐘後，梁妻將匯款收據提供予執行人員，一次繳清所有欠款計15萬4,188元，解除房屋遭拍賣之危機。

桃園分署表示，若義務人未按期繳納欠款，財產恐遭強制執行，請民眾收到繳款書後，務必於期限內繳納欠款，桃園分署亦將秉持一貫落實公權力之態度及依法執行之堅定立場，持續且積極督促義務人清繳欠款，以維護國家債權。