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旅展明登場！赴日旅遊「現省1萬」　現場付訂每人再折千元

▲▼台北國際觀光博覽會於5月26日至29日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期推出多樣夏秋精選旅遊行程。（圖／長榮）

▲台北國際觀光博覽會於5月26日至29日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期推出多樣夏秋精選旅遊行程。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

台北國際觀光博覽會於5月26日至29日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期推出多樣夏秋精選旅遊行程，指定行程最高折一萬，長汎假期網站上也提供了歐洲、美加指定團每人折2,000元，以及日本、韓國、澳洲、東南亞指定團每人折1,000元的優惠。

長汎假期表示，暑假日本旅遊再掀熱潮，指定行程小孩不佔床立省一萬元。自然美景系列「北陸立山夏日花賞5日」$35,900起、「東北山形采風5日」$39,500起。首選樂園行程「東京迪士尼鎌倉湘南海岸5日」$29,900起、「漫遊海京都環球影城溫泉5日」$35,900起。賞楓旺季趁早報名享優惠！「九州秘境賞楓5日」$33,900起、「東北星野紅楓慢旅5日」$59,900起，市場唯一保證入住星野奧入瀨溪流飯店，現場付訂每人再折$1,000。

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▲▼台北國際觀光博覽會於5月26日至29日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期推出多樣夏秋精選旅遊行程。（圖／長榮）

▲▼長汎假期網站上也提供了歐洲、美加指定團每人折2,000元，以及日本、韓國、澳洲、東南亞指定團每人折1,000元的優惠。（圖／長榮）

▲▼台北國際觀光博覽會於5月26日至29日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期推出多樣夏秋精選旅遊行程。（圖／長榮）

飛往東南亞超夯度假勝地一萬五有找。印尼首推「峇里時尚歡樂派對5日」$13,900起。泰國詢問度破表「無購物泰划算美食泰國6日」$18,900起，大啖4餐吃到飽自助餐及瘋玩海灘俱樂部海陸17合1活動。越南輕奢「特惠五星北越5日」$19,900起，保證入住河內五星酒店及乘坐下龍灣最大的五星級豪華遊輪。此外，還有峴港、馬來西亞、新加坡、菲律賓等地區行程可以做選擇，暑假到島嶼度假兩萬有找。

搭配2022年長榮直飛慕尼黑、米蘭全新航線，長汎假期祭出「FUN遊瑞士雙峰雙景觀列車10日」$119,900起，以及「直飛米蘭FUN遊義大利10日」$73,900起2大單國深度行程，旅展限時超殺一口價手刀開搶。

玩澳洲早鳥優惠一口價，現在報名「FUN假趣黃金海岸奢華遊艇直升機7日」$50,800起不僅贈小費，再送與無尾熊親密合照。秋遊美加正當時，「FUN遊美西好好玩9日」$80,900起，安排入住拉斯維加斯四星酒店2晚，還能欣賞美加秋天限定的浪漫「楓」景，現場付訂每人再折$2,000。

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