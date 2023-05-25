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長榮機票3231元！夏季「線上旅展」明開跑　33條航線都有優惠

▲長榮航空線上旅展明開跑。（圖／長榮）

▲長榮航空線上旅展明開跑。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空明（26）日起至6月12日23:59止，在官網上推出台灣出發指定33個航線優惠票價，2024年1月13日前出發(北美航線為2023年12月31日前出發)最低只要3,231元起(未稅)，長榮航空無限萬哩遊會員購買成人機票還可獨享最低83折購票優惠。

長榮航空表示，炎炎夏日怎能錯過海上活動，海島戲水桃園-宿霧NT$5,415元起(未稅)、湛藍海水桃園-沖繩NT$6,984元起(未稅)；港澳美食等你吃，親子同遊瘋玩樂園桃園-香港NT$5,063元起(未稅)、探訪世界文化遺產桃園-澳門NT$3,231元起(未稅)；「海上桂林」下龍灣桃園-河內NT$4,998元起(未稅)、中華文化尋幽訪勝桃園-杭州NT$6,984元起(未稅)；台灣人最愛的東北亞，韓流時尚桃園-首爾NT$8,730元起(未稅)，哈日族必朝聖桃園-東京NT$11,423元起(未稅)。

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歐洲航線優惠包括「時尚之都」桃園-米蘭NT$24,735元起(未稅)、「流動的饗宴」桃園-巴黎NT$26,190元起(未稅)、預約銀色耶誕假期桃園-維也納24,735元起(未稅)；北美航線優惠也很有看頭，桃園-舊金山NT$30,648元起(含稅)、桃園-洛杉磯NT$32,904元起(含稅)。

長榮航空指出，為了感謝無限萬哩遊會員的支持，優惠於今(25)日就開跑，會員可在長榮航空官網「會員優惠購票專區」，搶先享有指定航線成人機票專屬購票優惠，最低83折起。

另外華航也推出「用你的姿態 漫旅世界」線上旅展，促銷期限至6月5日，商務艙包括台北-峴港來回機票 24,273 元起 (未稅)，台北-清邁也只要 24,541 元(未稅)，台北-峇里島 27,218 元 (未稅)。

經濟艙包括台北-香港來回機票最低 5,063 元 (未稅)，台北-宿霧 5,675 元 (未稅)，台北-布里斯本 20,079 元 (未稅)，獨家飛航的台北-安大略 25,701 元 (未稅)，而 7 月 18 日將開航的台北-布拉格最低 24,987 元(未稅)。

高雄出發也有優惠，高雄-香港經濟艙來回機票最低 4,365 元 (未稅)，高雄-曼谷 7,139 元 (未稅)，高雄-首爾仁川 8,555 元 (未稅)，高雄-大阪 10,620 元 (未稅)，高雄-東京 (成田) 10,887 元(未稅)。

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