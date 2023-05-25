瑪娃長出「愛心眼」！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

▲瑪娃長出「愛心眼」。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風瑪娃重新開眼，出現「愛心眼」，一路向西大迴轉！氣象專家吳德榮今天（25日）表示，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，瑪娃系集平均路徑大約在5至6天接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉，但有許多系集路徑分散在平均路徑的西側，其對台灣有比較大的威脅，需持續觀察。而最新各國電腦模式模擬路徑也出爐。

▼最新各國模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



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天氣風險公司在臉書說，「瑪娃重新開眼（愛心眼？），目前各模式路徑還是有些分歧，究竟怎麼走、轉向角度都仍待觀察，雖路徑有變數，但周五過後颱風引起的長浪就可能傳遞到東半部沿岸，岸邊活動請注意安全。」

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨2時中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃已通過關島附近海面，過去稍減弱為中度，但未來有再增強為強烈，並逐漸達到巔峰，預測西北西進行，5天後不確定範圍（紅框）略為擴大，代表已在轉向點附近。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，瑪娃系集平均路徑（粗黑線）大約在5至6天接近巴士海峽時，向東北大迴轉，但有許多系集路徑（細線）分散在粗黑線西側。（圖／翻攝Weathernerds）



吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，瑪娃的系集平均路徑（粗黑線），大約在5至6天接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉，不過，有許多系集路徑（細線）分散在粗黑線的西側，其對台灣有比較大的威脅，但這是科技極限的不確定性，需要持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下周一至下周三颱風在台灣東方海面迴轉，迎風面大台北、東半部有局部陣雨，背風面中南部天氣穩定，但仍得視瑪娃動向再作調整。

氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，瑪娃今可能又回到強颱，強度有可能比之前更強，最強時間大概落在周日、下周一。

至於瑪娃會不會影響台灣，趙竑分析，颱風下周一之後有慢慢北轉的分量出現，屆時北轉時間點很重要，若是提早北轉，影響就較小，如果較晚北轉，影響程度較大，可能在下周二、下周三影響近海，但仍有很大的不確定性，還要再觀察。