　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睽違近5年！加拿大、沙烏地阿拉伯破冰　全面恢復外交關係

▲▼加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

▲ 加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大2018年批評沙烏地阿拉伯羈押女權運動人士，兩國關係宣告破裂，至今經過近5年，雙方24日宣布全面恢復外交關係，也將重新任命大使，結束這場損及雙邊外交及貿易的爭端。

《路透社》據雙方聲明報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）在去年11月於泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間討論後做出這項決定，「雙方希望在互相尊重及共同利益的基礎上，恢復兩國外交關係」。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）也宣布，雙方將重新任命大使。根據加國外交部聲明，新任駐沙烏地大使為林托（Jean-Phillipe Linteau）。

▲▼沙烏地王儲穆罕默德·沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2022年7月26日在雅典會見希臘總理。（圖／路透）

▲ 沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼。（圖／路透）

雙方爭端發生於《華盛頓郵報》沙裔記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在2018年10月遇害，引發西方國家齊聲譴責之前，加拿大駐沙烏地大使館於當年8月在推特以阿拉伯文發文，呼籲沙烏地立即釋放被關押的女權運動人士。

這使得沙烏地憤而召回駐加拿大大使，驅逐加拿大駐沙烏地大使，且禁止新的貿易往來。如今隨著雙方恢復外交關係，加拿大政府消息人士透露，懲罰性貿易措施將會取消。

官方數據顯示，沙烏地是加拿大2021年在中東最大出口市場，出口額達16.5億美元，進口額則為24億美元，進口的幾乎都是石油及石化產品，出口則有逾80%為運輸設備。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台灣旅行團遊濟州島嚴重車禍　34人受傷送醫！
2024年請假攻略！　最長爽放12天
草莓表面「小顆粒」不是種子！答案出爐　一票考生崩潰
快訊／萊爾富開出1張千萬發票！　地點曝光
快訊／新北女13樓頂墜落　鐵桿貫穿身體亡！
快訊／日圓匯價今年最甜！換10萬台幣　賺來回機票＋3趟迪士尼
身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！　醫示警：存活率僅10%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫！

美情報：無人機攻擊克里姆林宮「烏克蘭是主謀」　澤倫斯基不知情

睽違近5年！加拿大、沙烏地阿拉伯破冰　全面恢復外交關係

「阿姨我不想努力」真實上演！富婆捧上億現金下聘...小鮮肉笑了

《華爾街》：南韓「間接」提供烏克蘭砲彈　給拜登政府緩衝時間

婚禮前落跑！新娘穿婚紗「狂奔20km」追回新郎　他滿臉哀怨完婚

開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元

客機飛半空「電子煙爆炸」起火！置物櫃狂冒煙　乘客驚嚇尖叫

95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

下面被女友嘲笑「好小」　已婚男喪失理智「掏槍射爆她後腦勺」

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫！

美情報：無人機攻擊克里姆林宮「烏克蘭是主謀」　澤倫斯基不知情

睽違近5年！加拿大、沙烏地阿拉伯破冰　全面恢復外交關係

「阿姨我不想努力」真實上演！富婆捧上億現金下聘...小鮮肉笑了

《華爾街》：南韓「間接」提供烏克蘭砲彈　給拜登政府緩衝時間

婚禮前落跑！新娘穿婚紗「狂奔20km」追回新郎　他滿臉哀怨完婚

開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元

客機飛半空「電子煙爆炸」起火！置物櫃狂冒煙　乘客驚嚇尖叫

95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

下面被女友嘲笑「好小」　已婚男喪失理智「掏槍射爆她後腦勺」

邊按摩邊吃生魚片！盤點全台5間特色海鮮餐廳　咖哩蟹黃麵包太欠吃

警破詐騙水房集團　和柬埔寨KK園區機房對口！主嫌竟2萬交保

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫！

政大攜手北榮研究智慧醫療　精準預測大腸癌預後存活率

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

賴清德稱與「im.B」往來是正常社交　國民黨酸：被供養也正常？

盜擄骨灰罈索6千萬贖金　老董羅結託夢拍肩罵！前司機嚇到不敢睡

「安凌CP」鍾岳軒、鄭芯恩甜合體！劇透《機智職場》求婚戲更浪漫

炸彈恐嚇達341件！陸生張海川遭中國公安約談　否認這件是他幹的

月經亂、情緒焦慮！醫曝「多囊性卵巢5大症狀」　1件事比吃藥更重要

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

「觀音踩青龍」畫像在日展出！一票台人瘋了

女學生手機被沒收憤而縱火　宿舍大火19死

「看過泰勒絲演唱會的隱眼」開價30萬兜售

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

瑪娃登陸關島　航母戰鬥群出動救災

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「搖滾女王」蒂娜透納辭世！　享壽83歲

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後焚屍

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

環保蕈菇棺材　用種的45天自然分解

辣媽露2點熱舞影片曝！　女童生日趴變調

更多熱門

相關新聞

《華爾街》：南韓「間接」提供烏克蘭砲彈

《華爾街》：南韓「間接」提供烏克蘭砲彈

南韓總統尹錫悅在造訪日本廣島期間，曾允諾烏克蘭總統澤倫斯基，將提供偵測掃雷設備、緊急救護車輛等。美媒透露，南韓政府正在進行數十萬發砲彈的移送程序，透過砲彈移送給美國的方式，間接支援對抗俄軍侵略的烏克蘭，而此舉可以讓美國拜登政府有緩衝時間思考，來決定是否提供烏國集束彈。

開車一半突然沒油　男順手買彩券中3千萬

開車一半突然沒油　男順手買彩券中3千萬

下面被笑「好小」　男掏槍射爆女友後腦勺

下面被笑「好小」　男掏槍射爆女友後腦勺

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿傳將卸任

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿傳將卸任

1000隻殺人蜂攻擊　男被狂插250針愛犬垂死

1000隻殺人蜂攻擊　男被狂插250針愛犬垂死

關鍵字：

加拿大沙烏地阿拉伯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面