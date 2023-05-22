賓士男違停+鬼切遭攔查　原來是通緝犯！不禮讓行人再罰3600

記者楊熾興／桃園報導

28歲薛姓男子深夜違規停車，見警車上前竟加速離去，並在衝出巷口後高速鬼切左轉，嚇得後方直行車輛猛按喇叭，薛男更無視斑馬線上的行人逕自穿越，員警立即尾隨進行攔查，發現他涉及2起詐欺案件遭法院通緝中，除開出未禮讓行人3600元罰單外，也將他依法解送歸案。

▲桃園市警方自今日起連續兩週交通大執法。（圖／桃園警分局提供）

▲警方將鬼切未禮讓行人的駕駛薛男攔查。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局動員規劃警力，在轄區內各重要路口，執行「行人高發事故路口精緻執法專案勤務」，自5月22日起，至6月5日止（為期兩週），由各警察機關分析轄區高發事故路口，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車及違規臨時停車」、「道路障礙」等四大項重點違規項目加強執法。其中駕駛汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過以及轉彎時不暫停讓行人優先通行（禁止行人穿越路段除外），自3月31日起提高罰鍰金額，小型車與大型車提高為3600元，機車維持1200元。

▲並查出薛男為詐欺通緝犯，除開單告發外依法解送歸案。（圖／桃園警分局提供）

昨日21時22分許，龍安派出所員警張可昇及高震鴻執行交通違規取締，於國道二號橋下及桃園區龍安街口發現一輛白色賓士違規停車，準備上前勸導時，該車輛卻突然高速左轉鬼切，嚇得直行車輛猛按喇叭，又無視斑馬線上的行人逕自穿越，員警立即尾隨進行攔查。

薛姓駕駛停車後，表情極為緊張，員警詢問其身分資料時，他支吾其詞表示沒帶證件，身分證號也忘了，經員警詳細盤查，最終薛男說出證號，他因涉嫌兩宗詐欺案件(應合併執行5年徒刑)遭發布通緝中，員警除對薛男違規未禮讓行開單告發3600元罰款外，也將其逮捕依法解送歸案。