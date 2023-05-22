3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發...一路旺到月底

▲「3生肖」從5月22日開始到6月底，將受到幸運女神的眷顧。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

5月即將進入尾聲，不少人覺得自己運氣平平，希望能夠在6月份開始迎來好運，現在希望來了，生肖運勢專欄《 生肖星座運勢命理玄學 》即分析指出，有3個生肖從5月22至6月期間運勢超級旺，財神、桃花都會到，快來看看你上榜了沒？

生肖猴

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猴年出生的人對待旁人親切大方，5月22至6月期間有貴人來助力，橫財將會連續大爆發，必能大賺特賺、賺大錢，過上大富大貴的好日子。而單身者的桃花運也來囉，在生活中會遇到志同道合的異性，且容易得到異性的垂青，有望順利脫單。

生肖狗

屬狗者田聲就有好福氣，5月22至6月期間可說是「幸福來敲門，財富數不清」，且前途不可限量，能夠生活如意、日子美滿，財富收入不斷增加，中獎和分紅的機會多，幸運得讓人眼紅。此外，家運也會連年增長，發展迅猛，霉運一去不復返、好運勢不可擋，事業順，桃花開。

生肖牛

屬牛的人，5月22至6月期間有生菩薩保佑、貴人相助，將會財運大爆發，數錢數到手軟。這段期間，屬牛的人也會開始改正自身缺點，開始發展自身，在事業上將得到貴人相助，獲得更好的發展。此外，建議屬牛者可以嘗試投資，會有高收益的回報。

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