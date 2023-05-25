嘉義市世界環境日　指定回收物兌換電影票

▲嘉義市響應世界環境日「山椒魚來了」5/27、5/28攜指定回收物即可兌換電影 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年6月5日是聯合國的世界環境日，目的為鼓勵民眾提高環保意識並投入環保行動，共同守護地球和生態環境。嘉義市政府環境保護局辦理「守護生態I + 1–永續環境義起來」世界環境日系列影展活動，期望透過電影讓民眾瞭解「人與自然和諧共存的關係」，進而愛護環境。今(24)日市長黃敏惠與開幕影片「山椒魚來了」麥覺明導演、多位議員及貴賓共同為影展活動揭開序幕。

市長黃敏惠表示，淨零排放和永續發展已成為未來城市設計的共識，嘉義市在城市治理策略中融入永續的思維，透過十大旗艦計畫中之「新永續淨零」，推動各項減碳工作，並呼籲大家只要稍微改變一下日常生活習慣，像隨手關閉一盞燈、出門搭乘大眾運輸工具、使用節能家電、購物時自備容器和餐具，拒用一次性塑膠製品、培養少肉多蔬的飲食習慣等，都是足以減緩全球暖化的實際行動之一，共同打造嘉義市為「全齡共享，世代宜居」的永續幸福城市。

▲嘉義市長黃敏惠與紀錄片麥覺明導演邀請大家一起用行動愛地球 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠也特別感謝麥覺明導演抱著使命感拍攝完成「山椒魚來了」這部生態電影，這次世界環境日系列影展活動除了以行動支持本土紀錄片電影，也希望透過電影讓民眾瞭解「人與自然和諧共存的關係」，傳遞自然生態的美好和環境維護的重要，進而起而行透過具體行動共同守護我們生活的環境。

嘉義市政府環境保護局表示，系列影展活動共選定「山椒魚來了」、「海洋奇緣」、「瓦力」、「守護黑面琵鷺」等4部影片，分別於6月4日、6月10日、6月18日及6月24日，在嘉義市in89豪華影城放映，4部活動電影票券總計680張，歡迎大家於5月27日及28日兩日之上午10時至下午2時，攜帶指定資源回收物至文化公園西北側涼亭處(近民族路和文化路口)兌換，每人限兌換2張，數量有限換完為止。

麥覺明導演表示，目前臺灣原生山椒魚共有5 種，皆是臺灣特有種的生物，其祖先在遙遠的冰河年代，從寒冷的北方來到臺灣定居，因臺灣豐富的高山地理環境，把牠們保留下來，牠們在臺灣的存在非常具有獨特性與珍貴性，再加上研究人員的故事，甚至賴俊祥老師為山椒魚犧牲、奉獻了生命，所以希望讓很多人看見這樣的生物、人物與故事在我們臺灣的山上。也呼籲人們響應無痕山林，在進入山林之後盡量減少任何會對環境造成的破壞，並將人為垃圾都帶下山去，共同維護生態環境，保護山椒魚生活棲地。