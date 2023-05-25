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經典「觀音踩青龍」在日本展出！一票人喊：是台灣共同記憶

▲▼騎龍觀音像。（圖／翻攝臉書／東京国立近代美術館）

▲台灣先前發生八七水災，民間盛傳觀音踩青龍現身的影像，如今在日本展出。（圖／翻攝臉書／東京国立近代美術館）

文／中央社

1959年台灣發生八七水災，民間盛傳一幅觀世音踩青龍現身於溪河上空的影像，視為「觀世音顯靈視察水災」的證據，謠傳照片其實是日本畫家的畫作「騎龍觀音像」，現於日本展出。

日本東京國立近代美術館日前於臉書（Facebook）粉絲專頁貼出最新展覽布展照，工作人員所圍繞的中心就是日本畫家原田直次郎的畫作「騎龍觀音像」，該照片發布後，也引起大量台灣網友關注，紛紛留言「台灣很多人知道這張畫」、「這我家附近賣素食的麵店裡有掛」、「如果來台灣展出說不定會暴動」等。

一幅日本畫作何以成為台灣口耳相傳的都市傳說，插畫家角斯（本名：曾鼎元）曾在「寶島搜神」著作中爬梳這段故事，他今天接受中央社訪問表示，觀音顯靈圖非常盛行，尤其對台灣5年級生、6年級生來說並不陌生。

角斯表示，「騎龍觀音像」在台灣延伸出3個都市傳說版本，流傳最廣的版本就是成為八七水災觀音顯靈照，「有人說在空中看到觀世音騎龍的畫面，覺得是觀世音要來幫助台灣。」水患對台灣當年經濟影響甚鉅，這則傳說在民間也有撫慰人心效果。

▲▼騎龍觀音像。（圖／翻攝臉書／東京国立近代美術館）

角斯分享，另外有2則傳說版本是說觀世音在1940年代台北大空襲顯靈、1970年代有飛行員拍下這樣的神蹟。而不管是何種版本，這幅畫作是經由翻拍才流傳到台灣，台灣並沒有展出過這幅畫的紀錄，誰人翻拍也不可考，許多人後來都是從宗教團體印製書刊、廟宇等地看到這幅畫。

有趣的是，這則「都市傳說」畫作還有分黑白、彩色版本，黑白版本流傳最早，雖原作筆觸細膩，但經過不斷轉印，後來大眾所看到的圖像就越來越模糊，如畫質不好的照片。彩色版本則經人臨摹而成，還曾成為法院判決主角。

最高法院92年度台上字第4242號刑事判決，起源自一名畫家描繪出彩色版本的「騎龍觀音像」，後來開始控告使用該圖像的人違反著作權。

但也因此，判決詳細調查出「騎龍觀音像」出處，其實是原田直次郎於1890年所畫，真品藏於日本護國寺，在早年彩色翻拍畫像尚不多見的情況下，翻拍而成的「黑白騎龍觀音像」，並證實於民間早已流傳甚久。

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