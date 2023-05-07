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南投丹大林道雨後坍方　10人一度受阻自行脫困：後面還有30、40人

▲▼南投丹大林道雨後又坍方 10人一度受阻自行脫困。（圖／民眾提供）

南投丹大林道雨後又坍方，一度傳出有遊客受困。（圖／民眾提供）

文／中央社

南投縣消防局今天表示，南投縣丹大林道5.5公里處又坍方，約10名遊客受困報案求援，不久回報自行脫困，但向消防局稱「後面還有30、40人」，消防局為安全起見將派員了解。

中央氣象局今天凌晨發布南投等縣市大雨特報，南投縣消防局表示，仍有遊客冒險通過地質不穩的南投縣信義鄉丹大聯外道路前往七彩湖，約10人今天下山行經丹大聯外道路指標5.5公里處時遇崩塌向消防局求救，不久後回報自行脫困，但向消防局指「後面好像還有其他30、40人」，將派員了解。

消防局指出，丹大聯外道路5.5公里處非常容易坍方，1日才有約10輛車受困無法下山，後來自行脫困，甚至還有一輛越野汽車墜谷，所幸無人受傷，民眾自行搶通沒幾天；同地點昨天又坍方，今天隨著降雨持續崩塌，有人、車受困，但報案後不久即自行走路通過崩塌處。

由於這10人向消防局指稱「後面好像還有其他30、40人」，消防局表示，雖未接獲山區其他人報案，但仍會派員前往了解，由於丹大聯外道路沿途有多處建物可緊急避難，遊客若物資無虞，目前應無立即危險；當地一名居民表示，據他了解山區仍有約30輛汽、機車滯留。

海拔2980公尺的七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉，但汽、機車進出需從南投縣信義鄉，必經的丹大聯外道路去年開放汽、機車行駛，吸引越野汽、機車愛好者一窩蜂前往，但部分路段惡劣，且解除管制通行後亂象持續，如有車輛在七彩湖亂輾箭竹林地，涉毀損森林植物等罪。

丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但不是法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非行政院農業委員會林務局維護管轄的林道，但屬於林務局南投林區管理處管理的聯外道路，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。

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