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微軟火力展示50項AI功能與產品　改變未來工作型態

▲▼微軟,MicroSoft,Chat GPT,AI人工智慧。（圖／微軟提供）

▲ 微軟在開發者大會展示 AI 相關功能與產品。（圖／微軟提供）

記者樓菀玲／台北報導

今年全球開發者期待已久的 Microsoft Build 2023 開發者大會於台灣時間 5 月 23 至 5 月 25 日舉行，微軟以 AI 為主題，發布超過 50 多項新功能與產品，展示 AI 如何重新定義開發者創造內容及方式，以及 AI 將如何改變未來的工作型態。

AI 在今年迎來重大的變革，微軟自年初起已陸續宣布一系列新應用，包含擴大與 OpenAI 合作，在 Azure OpenAI 服務開放支援 ChatGPT 與 GPT-4、推出多個 Copilot 應用場景，以及整合最新 AI 技術的 Bing 搜尋引擎與 Edge 瀏覽器。在加速 AI 應用突破的同時，也致力確保其所帶來的改變能對全世界產生正面的影響。

由國立台灣師範大學建置的 CoolE Bot 主題情境式英語聊天機器人也在本次大會曝光，其運用 Azure OpenAI 服務、微軟 AI 技術、微軟語音辨識及語音合成技術，創造情境式對話環境，幫助學習者提升英語口說能力，為全球教育界開創全新的教學模式。這是全球第一個將 Azure OpenAI 服務應用於教育學習的案例，同時也是台灣繼天晟醫院、夢想動畫運用 HoloLens 實例後，連續第三年登上 Microsoft Build 開發者大會，向全球展現台灣 AI 技術的實力。

▲▼微軟,MicroSoft,Chat GPT,AI人工智慧。（圖／微軟提供）

▲ AI 相關應用成為近期產業發展重點。（圖／微軟提供）

微軟今年在 AI 的各項發展快速推進，達成多項關鍵里程碑：

1. 透過增加對 ChatGPT 和 OpenAI 開創性的 GPT-4 模型的支援，提高 Azure OpenAI 服務的可用性。
2. 為更大範圍的使用者推出 Copilot，包含 Dynamics 365 Copilot、Microsoft 365 Copilot 與 Power Platform Copilot。
3. 整合最新 AI 技術的Bing 搜尋引擎，擴充至 Windows 11 工具列、行動裝置和 Skype；增加 Bing Image Creator 應用至聊天中，並且全面開放平台預覽，無需加入等候名單。

然而，這些都只是 AI 新時代的開端，而這也是 Microsoft Build 2023 開發者大會重要的原因。在這場活動中，微軟將展示 AI 如何重新定義開發者創造內容及方式，以及 AI 將如何改變未來的工作型態。

Copilot 是利用現代 AI 科技和大型語言模型（LLMs）如 GPT-4 模型，來幫助使用者處理複雜任務的一種應用程式。微軟在兩年前發表 GitHub Copilot 時，首次介紹 Copilot 的概念，GitHub Copilot 是一個 AI 助理工程師，協助開發者編寫程式碼，而微軟也持續在多項核心業務中推出 Copilot。

擴充套件（Plugins）首次推出，將支援 ChatGPT 以及近期的 Bing 搜尋引擎，不僅增強 AI 系統的能力，使其能夠與其他軟體與服務的應用程式介面（APIs）互動，以獲取即時資訊、整合公司和其他業務數據、執行新型態的運算，並讓使用者安全地進行操作。擴充套件是協助 Copilot 與數位世界連接的橋樑。

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