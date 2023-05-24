行車貨物未捆紮牢固最高罰1萬8　屏東監理站辦觀摩會

▲屏東監理站24日聯合宜昇運輸股份有限公司舉辦「貨運三業貨物捆紮牢固觀摩會」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站為提升道路交通安全，創建社會對汽車運輸業之信心，於今(24)日聯合宜昇運輸股份有限公司舉辦「貨運三業貨物捆紮牢固觀摩會」，邀請屏東縣汽車貨運商業同業公會、屏東縣政府警察局交通隊及來自屏東地區計19家載運砂石的貨運業者一同參與、共同響應，藉此加強貨運業駕駛人安全意識，共同提升道路交通安全。

這次觀摩會，由屏東縣政府警察局交通隊曾屏龍教官分享常發生散落物態樣及車輛裝載貨物之安全觀念，及貨物裝載方式相關態樣的指引，提醒若車輛裝載有貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，得處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，並記違規紀錄及點數。

現場宜昇運輸股份有限公司也安排駕駛員實際演練出車前之查核作業，如燈光、輪胎、煞車、機油、水箱及電瓶等檢查項目，每個環節都不可疏漏，並清晰完整的解說示範貨物綑綁正確方式，作為業者日後自主教育之訓練教材。

屏東監理站站長羅振瑞表示，辦理觀摩會除讓業者瞭解貨物綑紮牢固的重要性外，透過觀摩會方式期望可以促進同業間彼此交流及相互精進，有效降低道路上貨物散落物發生，共同努力營造更優質的運輸安全環境。