派無證者指揮開車！台鐵明考成會開鍘　山佳站長「記過、降職」　

▲台鐵爆發山佳站長調派未受訓人員指揮開車，圖非當事人。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵山佳站郭姓站長3月指派未受訓的站務員辦理行車工作，包括在月台通知列車長關門和指揮開車，還曾發生車門夾到人意外，台鐵明天將召開考成會懲處，初步規劃將該站長「降調」為副站長，並將記過處分，上級主管亦負督導不週責任議處。

台鐵山佳站郭姓站長遭爆料，3月底要求未受訓人員辦理行車工作，包括監看月台監視器、通知列車長關門、按鈕顯示綠燈、指揮列車開車等，但根據規定，該運轉員工作應由站長或替班站長負責，需符合「行車人員技能檢定」規定經過3周訓練且領有證照，但郭姓站長不顧規定，還發生過未受訓人員作業時，列車車門夾到人意外。

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對此，台鐵局明將開考成會開鍘，台鐵局表示，山佳站站長郭員指派未具運轉資格人員開車，台鐵局將予記過嚴懲，並於明(12)日提考成委員會審議。上級主管亦負督導不週責任議處。

台鐵局指出，郭員身為車站主管，卻未能遵守相關規章辦理行車工作，除行政懲處外，已調整職務降調為其他車站旅客副站長，並加強其本職學能訓練。台鐵局將加強各項考核措施，杜絕類此情事發生，保障行車運轉安全。

據悉，山佳站有5名受過訓且有證照運轉員，郭姓站長卻違反規定指派未受訓人員作業，台鐵調查該案時，郭姓站長也承認有不符規定情況，讓台鐵決定降調並記過處分。

台鐵局表示，除對違規站長懲處外，近日也將密集到各車站查核和抽查，嚴禁有指派未受訓人員作業情形再發生。