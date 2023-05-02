桃機出包畫面曝！「貨盤卡飛機引擎」急喊芭比Q　桃勤這樣說

▲桃園機場一架飛機引擎下方卡到貨物，桃勤表示在排除檢查後機身無異狀，準時放行無誤點 。（圖／翻攝《爆廢公社二館》，下同）



記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

桃園機場今（2）日發生一起意外！有網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文喊「芭比Q了」，竟是一架飛機的機翼引擎下方卡著貨物，只見多名地勤人員在周圍試圖移除，驚險狀況讓人捏了把冷汗，桃勤公司對此事件回應，該貨物為軟貨、修護人員檢查機體無異狀，航班隨後準時放行並無誤點。

2日午後在臉書《爆廢公社二館》中，有網友放上幾張機翼下方卡著貨物的照片，有人認出事發地就在桃園機場內，傻眼開酸「貨物卡到發動機下面去了」、「怎麼台灣航空公司的管理、sop可以那麼差」、「這種蠢事怎麼有辦法發生，跑道上放一堆雜物，機長要自己閃嗎」。

針對此事桃勤做出回應，表示為2日上午一架國泰航空出境航班，在進行貨盤卸載及拖運作業時，盤網不慎勾到作業中之裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形。

接著因貨盤檔板未定位，導致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎，但因該貨物為軟貨且有防撞層，經國泰航空修護人員檢查後準時放行，航機準點離場。

桃勤指出，肇事同仁經航務處酒測為零，作業疏失遭扣照一個月處分，貨盤外觀查似正常，已拖運送交倉儲，並加強要求地勤作業安全為第一要求，將持續要求所屬遵照SOP，加強現場監督機制，深化安全作業理念。