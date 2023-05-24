亞尼克南投草屯門市開幕　推出二代蛋糕販賣機+24hrs無人咖啡店

▲亞尼克南投草屯門市正式開幕，推24小時無人咖啡店。（圖／亞尼克提供）



記者高堂堯／南投報導

生乳捲名店亞尼克南投草屯門市於今日正式開幕，結合實體店空間和 YTM（蛋糕販賣機） 二代機，打造 24 小時甜點咖啡店，讓消費者隨時享受，尤其YTM二代機的透明櫥窗讓多款明星商品不但買得到，也看得見；業者指出，南投店開幕前3天，每日前30名消費者都可以用100元優惠價，購得亞尼克原味生乳捲1條。

亞尼克董事長吳宗恩表示，該品牌已經營23年、研製生乳捲10年，希望全台灣都能品嘗到新鮮現做的生乳捲與蛋糕，前進南投也完成西半部的拼圖，未來將繼續布局、全台展店，以智能創新為亞尼克提供更多元的服務價值，滿足更多消費者的需求。

業者介紹，南投草屯門市走出傳統甜點店經營模式，將寬敞的立食用餐空間結合YTM二代機與YTM研磨咖啡販賣機，打造24小時甜點咖啡店，並採用行動支付方式；原豆現場研磨、客製化甜度及咖啡濃度，只需1分鐘自動加蓋出杯，即使是半夜也可以品嘗到甜點的美味。

業者提醒，南投草屯門市開幕前3日，除每日前30名消費者，可以百元優惠價購得亞尼克原味生乳捲1條，咖啡販賣機自即日起至6月25日止，冰/熱美式、冰/熱紅茶一律優惠價39元；另有開幕滿額贈品活動：凡消費滿1699 元，即贈獨家設計款帆布袋一個，消費滿3000元，現場再加贈「原味生乳捲」1條，數量有限，送完為止。

此外，為歡慶北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，至6月30日止掃描 QRcode 加「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得50元折價券、於北捷15站點及桃園中正門市YTM任選品項抵用消費；歡慶生乳捲「10歲生日」，在6月6日「生乳捲日」至全台亞尼克門市消費，手機號碼有「0、1、6」即可享驚喜優惠。