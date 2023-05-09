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大陸 大陸焦點 特派現場

外送員被嘲諷「買不起奶茶」！一口氣買70杯怒砸　事件上演大逆轉

▲▼外送員被嘲諷「買不起奶茶」！一口氣買70杯怒砸　事件上演大逆轉。（圖／翻攝自微博）

▲外送員稱自己被女店員瞧不起，當場怒砸奶茶，引發網友怒火。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江省諸暨近日瘋傳一起砸杯事件，一名外送員6日疑似不滿被歧視，一口氣買了70杯奶茶，「做好一杯砸一杯」。事件曝光後，火速衝上熱搜，網友也紛紛撻伐奶茶店員工。不過，事隔兩天，飲料店出面還原真相，風向瞬間大逆轉。

綜合陸媒報導，一名外送員6日在網上貼出一段影片，怒斥諸暨市大唐鎮廣粵薈一名飲料店女員工「狗眼看人低」。影片中，男子氣憤質問「我買奶茶了，妳就這樣對我嗎？」男子朋友則在一旁緩頰說「不好意思，他喝多了」。

不過，男子繼續一邊錄影一邊質問「妳的服務態度就這個樣子？說顧客豬狗不如？」女員工回應「對啊，就這樣，哼，謝謝你，我那都是誇你」。事後，男子摔了自己剛買的奶茶，不僅將影片發上網，還連開3天直播，稱被女店員看不起。

▲▼外送員被嘲諷「買不起奶茶」！一口氣買70杯怒砸　事件上演大逆轉。（圖／翻攝自微博）

▲男子與女店員在櫃檯前吵了起來。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，被網友打上了標題「店員嘲諷騎手買不起奶茶，騎手一口氣點了70杯，做好一杯砸一杯，高喊『我買得起嗎？』」事件迅速在微博瘋傳，媒體也紛紛跟進，還有許多人把矛頭對準女店員，一時之間飲料店成為眾矢之的。

▼微博瘋傳男子買了70杯奶茶「做好一杯砸一杯」，但雙方事後都闢謠說只買了5杯。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼外送員被嘲諷「買不起奶茶」！一口氣買70杯怒砸　事件上演大逆轉。（圖／翻攝自微博）

風波延燒2天，飲料店8日出面澄清，「平時很多騎手沒有送單時，會在我們店門口休息，他在這邊待的時間久了，就感覺跟店員很熟了，酒醉後就騷擾女店員，開玩笑問她掙多少錢，說要包養她。」

潘姓店長表示，當時男子耽誤了女店員工作，雙方發生了口角，「他剛開始要聯繫方式沒要到，又說要人，能不能給？還在店裡面抽煙，隨後女孩子就說了他，接著兩個人的話越來越難聽。」

潘姓店長指出，事後，男騎手（外送員）稱女店員歧視他、看不起他，並在網上炒作說買了70杯奶茶，「他其實也就買了5杯，砸在了店門口，事後我們已經報警」。

▲▼外送員被嘲諷「買不起奶茶」！一口氣買70杯怒砸　事件上演大逆轉。（圖／翻攝自微博）

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