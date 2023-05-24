汽電共生安衛家族　共創官田工業區安衛職場

▲台南市勞工局舉辦「汽電共生安衛家族教育訓練」，邀請南區職業安全衛生中心蔡建成簡任技正講授「堆高機-職災案例與法令說明」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局24日舉辦「汽電共生安衛家族教育訓練」，邀請南區職業安全衛生中心蔡建成簡任技正講授「堆高機-職災案例與法令說明」，針對堆高機結構特性提出潛在危害，藉由職災案例來強化學員安全意識。

另外在「科技防災」課程中，蔡講師分享各廠商的「科技創意」以及如何運用科技協助提醒員工潛在危害，以「愚巧法」改善設計減少人員失誤，降低意外發生。

秉持著台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，勞工局將勞工朋友職場安全與衛生列為首要工作，期許台南成為市民幸福樂居、安心打拼的所在，為了讓官田工業區夥伴，能透過互相學習、資源共享，勞工局協助成立「汽電共生安衛家族」，所有家族成員皆是官田工業區廠商，讓工安不分你我，共同打拼。

勞工局長王鑫基局長表示，安衛家族透過每年的教育訓練，來讓家族成員能夠吸收到新的安全衛生資訊，尤其勞工是公司的重要資產，並且每日有3分之1的時間在工作，而保護這些資產所需重視的安全與健康更是無價的，透過教育訓練來讓家族成員互相學習交流，增進彼此安全衛生的管理水準，期盼學員能將所學帶回公司，逐漸形成公司的安全管理文化，並透過安全意識觀念的提升與完善的教育訓練，才能有效降低職業災害的發生。