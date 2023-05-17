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女外送員「揹嬰」送餐！後座箱子貼「1段話」惹網心疼：她盡力了

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▲跑外送已成不少人兼差貼補家用的選擇之一。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

外送員因工作時間自由且彈性，不少人會兼差貼補家用，不過若家中有孩子卻無人幫忙照顧，有時就要辛苦的帶著孩子一起跑。一名網友日前就在路上看到一名媽媽「胸前背著嬰兒」騎機車跑外送，車後的箱子上貼了「1段話」，讓大家看了都感到心疼。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張照片，只見一名媽媽騎著機車跑外送，身前則揹著一名小嬰兒，嬰兒可愛的小腳腳還露在外頭。為了提醒其他駕駛，這名媽媽還在外送箱上夾著一張紙板，上面寫著「有載小孩，別叭我！請超車，Tks（Thanks謝謝）」，旁邊還掛著可愛的布偶和黃色小花。原PO看到這一幕相當心疼表示，「這位媽媽胸前背著一個很小的BABY，為了照顧小孩和工作賺錢要兩者兼顧，真的很辛苦」。

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▲女外送員揹嬰上路，箱子上貼的話惹網心疼。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

▲女外送員揹嬰跑單，箱子上貼的話惹網心疼。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

貼文曝光後引發廣大迴響，有逾1.1萬人按讚、650則留言，網友們紛紛心疼表示，「辛苦了！大家都是為了生活⋯」、「她已經盡力了」、「沒有後援、口袋又不夠深的家庭，只能自己帶小孩，就算有正職工作，也會遇到小孩生病需要請假照顧或班級停課的問題」、「媽媽如此偉大」、「辛苦了，有小孩才有辦法體會」、「雖然很危險但應該也不是願意的，都是為了生活，加油」、「看了很心疼」、「為母則強！加油」。

但也有人認為，「媽媽真的辛苦了，但不建議讓脆弱的嬰兒 長時間吸入車輛廢氣影響發育」、「不鼓勵這樣的風氣，越來越多這樣的景象，畢竟危險性真的高」、「雖然很辛苦，但小孩真的很可憐」。

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