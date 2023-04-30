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地上一盒控肉便當！「有肉又有菜」4萬人笑翻：可以進故宮了

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲原PO說地上有控肉便當。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

怎麼地上會有一整盒便當？有妹子在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，直呼「控肉便當」，但仔細一看就發現那根本不是便當。畫面讓其他人也笑歪大讚，「路觀回來了XD」、「有肉有菜還有水煮蛋！外加酸梅數顆，也太豐盛了吧」、「鐵盒的耶，是鐵路便當」、「也太完整了吧，配料都有。」

從原PO貼出的照片可以看到，地上有一個長方形的洞，用4片厚鐵板圍起來，裡面有紅棕色石塊、雜草、檳榔渣、菸蒂等垃圾。沒想到原PO看到後，竟聯想到「控肉便當」，再一看還真的像極了長方形鐵盒便當，一邊放有兩大塊「控肉」，上面有一些「綠色青菜」，邊邊還有其他小菜。

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照片吸引超過3.9萬人按讚，許多網友也爆發想像力，「還有牡蠣，想必不便宜」、「那是豆輪啦（檳榔渣）」、「青菜能多一點就完美了」、「天啊，這是哪一家便當店？菜色這麼優」、「還有油豆腐」、「明明是兩塊牛排的牛排便當」、「有菜有蛋有香菇有茄子！」「厲害！居然連配菜滷蛋都有」、「這家不行，肉不夠肥。」

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲原PO的貼文大受好評。（圖／翻攝自路上觀察學院）

還有人笑呼，「妳很餓齁」、「肚子餓的人別看比較好，不然等一下跑來問地點」、「月底餓出幻覺了嗎」、「可以進故宮了」、「這孩子餓過頭了」、「這故意排的吧XD！」也有人好奇「為什麼會排成這樣？」引來猜測，「怕其他路人路過跌倒，填坑的吧？」更多網友則忍不住大讚，「優質路觀」、「近期最優」、「這個路觀太強了」、「這才是我加入路觀的原因。」

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