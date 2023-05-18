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架上驚見「GG包裝袋」！示範照曝真相　全場羞笑：回不去了

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲這圖案太大膽了吧！（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個包裝袋的圖案也太大膽了吧！有網友在「路上觀察學院」貼出一張照片，只見架上放著一款100入的塑膠包裝袋，但一看到上面的圖案，馬上有人驚呼連連，因為實在太像男性生殖器。結果，實際使用圖一出，再看看產品名稱，其他人都害羞尬笑，「一旦接受這個設定就回不去了」、「怎麼擺都怪。」

「思考許久還是想不出關聯～」這位網友貼出照片，可以看到商品名稱是「點點猿」、「麵包自黏袋」，但如果只是瞥過去，很容易一秒歪樓。就有人馬上看歪，「心若不乾淨，看什麼都是髒的，我說我自己」、「有點男性特徵的味道」、「我懷疑在開車，但我沒有證據。」

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有趣的是，儘管有熱心人士在留言處支援使用照，大票網友仍害羞直笑，「糟糕！原PO畫面深植我心，怎麼看都是……」、「就算裝起來也是很歪」、「ㄐㄐ貝果」、「這包裝根本暗示」、「回不去了」、「不管我怎麼轉，看到都是某樣東西。」還有人開玩笑表示，「有沒有可能，是店員故意放反的？」

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲▼使用示範照曝光，超多人還是笑說回不去。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

而原PO看了示範圖後才恍然大悟，在留言處直呼，「果然是高手在民間～」說自己第一眼看到時，真的站在貨架前想了許久，怎麼看都聯想不到猩猩、狒狒或猴子，也沒想過要拿起來反著看，「只覺得，這……真的是麵包袋嗎？」要不是有人塞顆貝果解答，「還真的滿腦子斜斜的>-<！」

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