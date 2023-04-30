看超久！路過1家平價「替幫修」　他一想通笑了：想說修什麼

▲原PO在路上看到招牌，看懂之後忍不住笑出來。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多店家會在店名下工夫，很有特色的店名總能令人印象深刻。就有網友路過一間店，招牌上寫著「平價 替幫修」，讓他瞬間一頭問號，想了一陣子才恍然大悟，忍不住直笑，「還以為換店了…想說是在修什麼…」答案一出，其他人也笑讚有創意，「打丟替幫」、「三秒後才懂XD」、「替幫金修，晤某燙丟」。

有網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見店家的招牌相當繽紛，最上面有個黑字「鐵」，下面則是綠字「平價」和紅字「替幫修」，最下方還有黃色的線條點綴。不過，原PO就說，「我看了好久…才看懂這個招牌在說什麼」，想出答案後不禁笑呼，「還以為換店了…想說是在修什麼」。

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貼文一出，就有人秒看懂，「鐵板燒的台語」、「只接～懂閩南語的 XD」、「原來是鐵枋燒（thih-pang-sio）喔」、「之前有人主張用『鐵枋煎，thih-pang-tsian』比較貼切（原理跟蚵仔煎ô-á-tsian一樣），我覺得可以。」還有人玩起台語哏，「踏丟替幫」、「狠慢矮奶雞（現摘的荔枝）。」也有人笑說，「我還以為有人會開車」、「咩修…」、「修啥毀？」