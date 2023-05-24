im.B詐騙主嫌開趴　交通部「3官員」都有去！立委曝關鍵合照

▲陳琬惠公布im.B詐騙案主嫌曾耀鋒開趴的合照，其中包括張政源、朱來順等人。（圖／翻攝自YouTube／立法院）

記者李宜秦／台北報導

民進黨立委陳歐珀遭前時力立委黃國昌指控涉入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，隨後宣布退選。立委陳琬惠今日指出，立法院交通委員會於109年6月12日至宜蘭考察時，im.B詐騙案主嫌曾耀鋒也有參加，且一行人還在考察結束後到曾的豪宅開趴，包括交通部前次長黃玉霖、台鐵前局長張政源、台鐵現任副局長朱來順都有參與。

前立委黃國昌近日爆料陳歐珀曾使用詐騙民眾投資逾25億的川晟集團主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）的宜蘭羅東大樓作為競選總部，其保母車也登記在曾耀鋒公司名下。日前再度指控，2020年6月12日交通委員會安排到宜蘭考察，當天也正是曾耀鋒五結豪宅招待所的「入厝日」，當天考察結束後，陳歐珀就夥同官員與商人到曾耀鋒的豪宅招待所開趴。

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陳琬惠今日爆料當時開趴的參與官員包括交通部前次長黃玉霖、台鐵前局長張政源、台鐵現任副局長朱來順等人，她也貼出合照，照片中可見張政源、朱來順身影。

陳琬惠表示，當時開趴時間為周五下午的上班時間，一行人卻藉著考察為由享樂，甚至疑似沒有請假，並不合理。她質疑，這些人的行為已違反公務員相關法令，交通部應徹底調查。

交通部長王國材則表示，目前已了解當時有參與考察，且現在仍任職的人員，均未參與該餐會，至於朱來順的部分，將調查當時情況與是否請假，本周給陳琬惠報告。另由於無從得知餐會是否有不正當行為，因此沒有理由展開調查。