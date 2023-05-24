　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮曝陳歐珀捲im.B案退選內幕：大到宜蘭很多人都知道

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選，但相關討論仍未平息。前立委郭正亮認為，一般政治人物受到這樣的指控，當然要用選舉來證明自己的清白，而陳歐珀選擇退選，「我認為可能是大到宜蘭很多人都知道」，所以下面的人表態無法支持，陳才「被迫退選」。

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳歐珀21日宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

郭正亮在23日播出的政論節目《少康戰情室》中提到，國民黨立委王鴻薇22日公布一張餐敘邀請函，座上賓包含前總統府秘書長蘇嘉全、前警政署長陳家欽，還有im.B詐騙案主嫌曾國緯及張淑芬，「那些是國票證辦，洪三雄邀的，洪三雄是國票證的董事長，他們夫妻具名，然後邀請包括蘇嘉全在內12個人」，該份名單他也有收到，後來就看到王鴻薇貼出來。

郭正亮認為，一般政治人物如果被指控涉及黑金之類的爭議，都會選擇參選到底，例如宜蘭縣長林姿妙、立委蘇治芬，兩人也雙雙當選，「應該問的是，陳歐珀為什麼不敢選下去？不是被指控就要退選，我認為可能是大到宜蘭很多人都知道。其中牽線有一個人叫陳振坤，他是宜蘭房仲公會的理事長，宜蘭的高鐵本來要延線，宜蘭市那一場破土典禮，江聰淵也在現場，游錫堃也在現場，陳歐珀也在現場。」

郭正亮推測，可能是因為很多人都認識相關的人，所以下面的人告訴陳歐珀無法繼續支持他參選，陳才被迫退選，「不然一般政治人物，如果被人家這樣指控，你當然要用選舉來證明你自己的清白，不是這樣嗎？」

不過，針對退選原因，陳歐珀日前受訪時曾解釋，不希望因為宜蘭而失去這席立委，更不想影響到總統大局，他是先擬好退選聲明，才向黨主席賴清德報告退選的決定，「我希望主席能夠原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　「新娘猛料」曝光：雙劈很配
「台版LBJ」爆婚變　直擊！飯店房卡交辣妞深夜會合
認借高利貸！「台灣第一媽媽包」創辦人道歉：沒炫富的能力
美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝
快訊／Netflix台灣開鍘「寄生帳號」　凌晨公告每月多付3
快訊／「侯管配」破局！管中閔凌晨表態：妄人們可以休矣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭正亮曝陳歐珀捲im.B案退選內幕：大到宜蘭很多人都知道

快訊／「侯管配」破局！管中閔凌晨表態：妄人們可以休矣

出面幫柯文哲募資！鍾東錦：遭全台圍剿時，只有他牽著我的手

內湖人行道竟有147個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

誰在販賣戰爭恐懼？賴士葆控吳釗燮「類戰爭論」　外交部鄭重澄清

DIOR雕花蝴蝶包超美！墨西哥辦早春秀重現「芙烈達」傳奇　連辮子都搶戲

分析／侯友宜迴避「九二共識」　賴清德陣營猛轟為哪樁？

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

桃園瞬間暴雨！積水雨停後即消退　張善政：全程掌握+快速處理

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

《中國說唱》瘦子首戰大勝　滿舒克直接告白...大淵：這我兄弟

郭正亮曝陳歐珀捲im.B案退選內幕：大到宜蘭很多人都知道

快訊／「侯管配」破局！管中閔凌晨表態：妄人們可以休矣

出面幫柯文哲募資！鍾東錦：遭全台圍剿時，只有他牽著我的手

內湖人行道竟有147個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

誰在販賣戰爭恐懼？賴士葆控吳釗燮「類戰爭論」　外交部鄭重澄清

DIOR雕花蝴蝶包超美！墨西哥辦早春秀重現「芙烈達」傳奇　連辮子都搶戲

分析／侯友宜迴避「九二共識」　賴清德陣營猛轟為哪樁？

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

桃園瞬間暴雨！積水雨停後即消退　張善政：全程掌握+快速處理

國光客運要漲了！31條路線「6／5起變貴1~25元」　漲幅最高10%

《大嘻哈2》女星「坐男友腿被拍」惹怒老闆！他開罵：一直放閃不檢點

快訊／台南1男留遺書落水　飄45分鐘獲救意識清醒

ØZI甩性愛片外洩風波「機場親熱長腿辣模」　深情捧臉推進車內獨處

80歲「急智歌王」張帝遭瞎傳永別了　弟媳不忍了！鬆口揭真相

新任中國駐美大使謝鋒抵美：兩國關係面臨困難與挑戰

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

養肝＝養命！營養師曝「5大護肝食物」　有助脂肪代謝、增強排毒

直擊楊謹華深夜「路邊抽菸」！為戲現身中山區夜店…狂露美腿全被拍

ØZI一回台「直奔豪宅黏長腿辣模」　美國工作兼約會10天…洛杉磯被目擊

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

政治熱門新聞

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

內湖人行道竟有147個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

快訊／管中閔任副手？　侯友宜2小時暢聊：教育與經濟是台灣脊梁

快訊／滿18歲同婚　不需經法定代理人同意

綠推新北3刺客　吳崢、曾柏瑜、李正皓入列

柯文哲女性支持者較少？　PTT鄉民曝關鍵

民進黨擬徵召李正皓選永和　本人回應：各種可能都不排除

柯文哲開獻金專戶　四叉貓說不捐

誰在販賣戰爭恐懼？　外交部澄清賴士葆

分析／綠營猛轟侯友宜「九二共識」為哪樁？

陳歐珀退選　郭正亮曝內幕：太大了

更多熱門

相關新聞

詐騙集團與民代間綿密政商關係

詐騙集團與民代間綿密政商關係

我不知道民進黨會如何處理陳歐珀，這是民進黨自己該面對社會的。但我知道，我會繼續追下去，在自己能力範圍內，一面揭露真相拆穿謊言，一面協助檢調打擊不法，把所有參與其中、助紂為虐的垃圾全部揪出來，還給被害人一個公道！

黃國昌再爆陳歐珀早知im.B主嫌底細　怒批：不要再裝無辜受害者

黃國昌再爆陳歐珀早知im.B主嫌底細　怒批：不要再裝無辜受害者

批藍綠政治詐騙　黃珊珊嘆：難根除！反正選民都會買單

批藍綠政治詐騙　黃珊珊嘆：難根除！反正選民都會買單

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

關鍵字：

陳歐珀郭正亮

讀者迴響

熱門新聞

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

龍象惡鬥到1點終於結束！史上最晚

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

思樂冰強勢回歸！業者證實了

超強運4星座未來一周旺到爆！　

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面