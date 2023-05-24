郭正亮曝陳歐珀捲im.B案退選內幕：大到宜蘭很多人都知道

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選，但相關討論仍未平息。前立委郭正亮認為，一般政治人物受到這樣的指控，當然要用選舉來證明自己的清白，而陳歐珀選擇退選，「我認為可能是大到宜蘭很多人都知道」，所以下面的人表態無法支持，陳才「被迫退選」。

▲陳歐珀21日宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

郭正亮在23日播出的政論節目《少康戰情室》中提到，國民黨立委王鴻薇22日公布一張餐敘邀請函，座上賓包含前總統府秘書長蘇嘉全、前警政署長陳家欽，還有im.B詐騙案主嫌曾國緯及張淑芬，「那些是國票證辦，洪三雄邀的，洪三雄是國票證的董事長，他們夫妻具名，然後邀請包括蘇嘉全在內12個人」，該份名單他也有收到，後來就看到王鴻薇貼出來。

郭正亮認為，一般政治人物如果被指控涉及黑金之類的爭議，都會選擇參選到底，例如宜蘭縣長林姿妙、立委蘇治芬，兩人也雙雙當選，「應該問的是，陳歐珀為什麼不敢選下去？不是被指控就要退選，我認為可能是大到宜蘭很多人都知道。其中牽線有一個人叫陳振坤，他是宜蘭房仲公會的理事長，宜蘭的高鐵本來要延線，宜蘭市那一場破土典禮，江聰淵也在現場，游錫堃也在現場，陳歐珀也在現場。」

郭正亮推測，可能是因為很多人都認識相關的人，所以下面的人告訴陳歐珀無法繼續支持他參選，陳才被迫退選，「不然一般政治人物，如果被人家這樣指控，你當然要用選舉來證明你自己的清白，不是這樣嗎？」

不過，針對退選原因，陳歐珀日前受訪時曾解釋，不希望因為宜蘭而失去這席立委，更不想影響到總統大局，他是先擬好退選聲明，才向黨主席賴清德報告退選的決定，「我希望主席能夠原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰」。