尊重民進黨擬徵召李正皓選永和　林德福：我長年很用心經營地方

▲立委林德福24日在立法院受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨擬徵召曾任國民黨青年團執行長的無黨籍政治評論員李正皓，參選新北市第九選區（永和）立委，挑戰詢求連任的國民黨老將林德福。對此，林德福今（24日）表示尊重，並說他在地方上長年經營，鄉親也看的到，「我們都很用心」。

針對民進黨擬提名李正皓參選新北市第九選區，林德福24日在立法院受訪時表示，反正民進黨找誰，他都尊重，政黨政治本來就這樣。對於對戰李正皓是否有信心，林德福說，他在那是點線面長年很用心經營，且到國會登記都是第一名。

媒體追問，李正皓全國知名度不小且蠻擅長打空戰，會不會擔心？林德福指出，「我們都尊重，我們都尊重」， 他在地方上長年經營，鄉親也看的到，「我們都很用心」，不管對地方、對社會，包含在立法院，他都極其用心，「我只能這樣講 其他我不講太多」。

媒體再問，民進黨找李正皓是不是黨內沒有人才？林德福表示，「這個我真的尊重人家，我也不知道」，他當任過8年永和市長，也做過民代，在立法院也算資深，但他行事風格就是一步一腳印；至於該怎麼做？他認為因他要真心真誠為地方、為社會、為國家用心做事，只有這樣而已。