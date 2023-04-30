3年前選市長是「越級打怪」！　李眉蓁宣布選立委：贏回來

▲李眉蓁認了3年前選市長是「越級打怪」，宣布再戰立委 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）



記者許力方／綜合報導

2024大選爭霸戰，藍綠兩黨預計陸續推出最強人選，其中民進黨高雄市第三選區（左營、楠梓）立委劉世芳因身體因素，宣布放棄競選連任，外界認為左楠選情對國民黨有利，「韓家軍」高雄市議員李眉蓁今天（30日）宣布參選，坦承當年投入市長補選是「越級打怪」，這次將把立委贏回來。

2024立委選舉將於1月13日舉行，本屆總計113席，將有73席區域立委、34席不分區立委，截至4月底，部分選區已經陸續完成初選登記並通過提名，其中高雄左楠區立委誰接任就成為討論話題，因為綠委劉世芳宣布棄選後，接棒人選未定，同黨市議員李柏毅和無黨籍高雄市議員高捷都被點名，可能披上綠袍上陣參選。

外界認為，劉世芳棄選選情對國民黨有利，國民黨陸續有議員陳玫娟、陳麗珍、李眉蓁、前立委張顯耀、中央委員孫健萍5人爭取提名。

▲李眉蓁3年前補選高雄市長，韓國瑜和江啟臣站台。（圖／資料照）



李眉蓁30日透過臉書發文宣布參選「把立委贏回來」，她坦言，如果說3年前參加市長補選是因為對黨的義氣，這次參選立委則是因為相信自己。相信自己已經可以面對人生下一階段，相信自己已經擁有把立委贏回來的能量。

李眉蓁指出，左楠立委選情在劉世芳突然退選後變得撲朔迷離，民進黨突如其來的變招充滿了算計。她認為，這次對手以退為進的重新佈局，顯示民進黨會窮盡一切手段盤據立委席次，「左楠選情，不容國民黨樂觀。」她準備好扛起這個責任，投身到戰役中，承諾始終把民眾的利益放在第一位。

「為所屬政黨爭取勝選，這是民代從政的義務。」李眉蓁直呼，她的從政個性是該上場時不畏懼、不遲疑，輸了就接受，錯了就改過，上一次參加市長補選如此，這次參選立委也是如此。不同的是，投入市長補選是越級打怪，而這次參選立委，她深信會是一段充滿力量、挑戰和成長的旅程，不論敵對陣營如何變招，她只管繼續向前走，並相信經過淬鍊的自己能為國民黨贏得一席立委。