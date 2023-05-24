警察擊斃22歲兒！　美父母獲5.84億元天價賠償

▲葛拉斯遭警方射殺。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國22歲青年葛拉斯（Christian Glass）先前報警但無法配合警方，因精神病產生幻覺的他在被警方破窗以雷射槍電擊後試圖拿刀，接著被警方連開5槍射殺。此案引起全國關注，近日葛拉斯家屬與官方達成和解，各項賠償金額加總高達1900萬美元（約新台幣5.84億元）。

綜合外電報導，葛拉斯去年6月因車輛在科羅拉多州銀羽鎮（Silver Plume）堤防邊卡住，報警求救，他起初在電話裡聲稱被人跟蹤，之後又說了一些前言不搭後語的話。

警方抵達現場後，葛拉斯又因為非常害怕而拒絕下車，但他在車裡對警方不斷用雙手做出愛心的形狀，還一直禱告。他說要將車裡的2把刀扔到車外，但警方叫他不要這麼做。

▲葛拉斯當時處於精神幻覺之中，拒絕下車，一直對警察比愛心。（圖／翻攝推特）

雙方談判一段時間後，員警決定敲破葛拉斯的車窗，隨即使用電擊槍電擊他。恐懼的葛拉斯揮舞著刀，立刻就被警方連開5槍射殺。

警方在最初的報告中稱葛拉斯是一名攻擊犯，但在庭審期間，陪審團發現雙方對峙時，葛拉斯明明並未做出任何威脅性的舉動，員警卻毫無必要地將情勢升級。

葛拉斯的家人指控警方執法過當，面對一個明顯因精神疾病和幻覺所困擾的人，並未針對情況作出適當的相應處置，顯示警方對於如何應對此類對象的訓練非常欠缺。

最終科羅拉多州政府與地方當局都與葛拉斯家人達成協議，各項賠償金總和共1900萬美元，創下了科羅拉多州史上最高額的相關賠償案。警方也承諾，會成立相關小組對警員進行訓練，葛拉斯的家人也可以向警局新招募的員警述說葛拉斯一案的經過與問題。

2名員警，警長副手布恩（Andrew Buen）與主管古德（Kyle Gould）因涉案遭起訴，除了賠償以外，罪名還包括2級謀殺與執勤過失。