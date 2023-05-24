偷窺女鄰居洗澡！男回家後墜樓亡「家屬怒告索賠」...判決出爐

▲女子洗澡遭鄰居偷窺，到對方家要他出來說清楚，沒想到對方竟跳樓。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸浙江一對情侶一起合租房子，某天女子在洗澡時突然覺得有人在偷窺，結果一抬頭看見一道人影，經確認為隔壁鄰居，她便和男友一起來到鄰居家門前，但對方不願開門，因此情侶只能請房東拿來鑰匙，但對方將門鎖給換了，最後只能報警處理，沒想到警方還沒採取進一步措施，鄰居竟就跳樓輕生，家屬悲痛欲絕，認為是房東以及情侶逼迫所致，氣炸提告。

綜合陸媒報導，熊女和陳男為男女朋友，2人一起合租房子，某天洗澡熊女突然覺得有人從上方的通風換氣口偷窺，抬頭一看果真看見人影，趕緊把男友叫來，男友隨後也看見隔壁鄰居李男鬼祟地從另一個衛生間跑回了自己房間，隨後情侶倆到了李男家門前，要他出來說清楚，但李男裝作沒聽見，堅持不開門。

後來這對情侶連絡房東，希望可以拿鑰匙開門，但拿到鑰匙後卻發現李男早把門鎖給換了，門根本打不開，最後只能報警處理，沒想到警方抵達後，還沒採取進一步措施，李男竟跳樓了。

李男家屬悲痛欲絕，認為是房東以及情侶逼迫所致，將其告上法庭，要求賠償各項損失費用人民幣88.9萬元，法院在審理後認為，情侶和房東雖然存在不當行為，但是跟李男跳樓並無關係，判定情侶及房東無責。李男家屬不服上訴，但二審法院認為一審判決無誤，駁回了訴訟。

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